La comparecencia de Mazón en la comisión de la dana, en frases
El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha comparecido en las Cortes Valencianas por su gestión de la dana el 29 de octubre de 2024
El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha comparecido este martes en Las Cortes Valencianas para dar explicaciones sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Durante su intervención, Mazón ha afirmado que el día de la dana nadie le pidió "permiso para refrendar ni para refutar ninguna decisión del Cecopi" y ha dicho que estuvo "atento, haciendo llamadas para conocer la situación".
Estas son las frases más destacadas de la declaración de Mazón:
- "Mi persona sigue siendo la gran excusa política de las causas de la tragedia y para eludir la responsabilidad del Gobierno en la tragedia"
- "El centro de emergencias hizo todo lo que estaba en su mano”
- "He reconocido errores y si hubiera sabido lo que sé ahora mi agenda hubiera sido distinta"
- "¿Cómo se pudo pasar de un caudal casi seco a un tsunami en pocos minutos?"
- "Fue un encuentro profesional con una profesional", ha dicho Mazón sobre la comida con Vilaplana
- "Todos saben las llamadas que hice yo ese día, pero las que no recibí fueron la de Pedro Sánchez, Adif, el ministro del Interior, la delegada del Gobierno o la delegación de la Policía..."
- "Quizás no me llamaron porque poco tenía que aportar operativamente a la emergencia"
- "Nadie ha dado más explicaciones ni ha asumido más responsabilidades"
