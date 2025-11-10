Bernabé no espera "nada más que otra mentira" de Mazón en la comisión de las Corts

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que lo que esperan todos los valencianos es que el president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, "haga caso" a la jueza de Catarroja y vaya a declarar al juzgado.

Bernabé ha mostrado tener poca confianza en que la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación sobre la dana del 29 de octubre de 2024 de las Corts prevista para este martes arroje novedades sobre la cuestionada gestión del dirigente popular, y ha vaticinado que será "una sobreactuación más, por si tuvimos poca sobreactuación la semana pasada, el lunes, cuando hizo aquella declaración en su despedida en diferido".

Preguntada por la presencia de Mazón este martes en el parlamento autonómico, la mandataria socialista ha asegurado que lo que ayudaría a la instrucción de la causa de la dana sería su declaración en sede judicial, pues lo que diga en esa comisión de las Corts "podría ser la novena o la décima versión de las que ya hemos ido conociendo a lo largo de este tiempo". "No podemos esperar nada más que otra mentira de esas a las que nos tiene acostumbrados", ha insistido.

Donde debería declarar, ha dicho, es en sede judicial, "también se lo han pedido desde instancias judiciales" porque, "obviamente, desde las Corts no esperamos nada de Mazón. Podríamos esperar una novena o décima versión porque como ya han sido ocho y en sede parlamentaria cada vez ha dicho una cosa diferente".

La delegada del Gobierno ha reiterado que Mazón irá a la comisión de investigación autonómica "con los argumentos, versiones, falsedades y mentiras que viene sosteniendo desde el primer día y durante todo un año", por lo que ha dicho "no esperar más que siga en su tónica y en su línea de mentir".