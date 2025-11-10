Reacción a la entrevista
La Asociación de fiscales acusa a Sánchez de "presionar y deslegitimar" a los tribunales tras declarar inocente a García Ortiz
"Pretender usurpar esas funciones no se compadece con los principios constitucionales que rigen el Estado de Derecho", ha declarado en un comunicado
EP
La Asociación de Fiscales (AF) ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se ha inmiscuido en la función de juzgar", acusándole de "presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales".
Esta organización de fiscales ha reaccionado así a la última entrevista del presidente en 'El País', donde aseguraba que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, es "inocente", una sentencia que creen que solo corresponde al Tribunal Supremo decirlo.
"Pretender usurpar esas funciones no se compadece con los principios constitucionales que rigen el Estado de Derecho y solo pretenden presionar y deslegitimar a los tribunales", ha declarado en un comunicado la AF.
Por ello, insta al presidente y a las instituciones que representa a actuar con "neutralidad" y pide que se "respeten entre sí a los ciudades a los que se deben".
García Ortiz ya ha superado el ecuador del juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo por una presunta filtración contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- con el viento de cola de las primeras sesiones, donde la mayoría de los testigos han ofrecido una versión favorable a sus intereses, pese al contrapunto del relato del querellante, que no dudó en culparle de haberle "matado públicamente".
- Tres fallecidos y quince heridos durante el fuerte oleaje en Tenerife este sábado
- Vacaciones trágicas en Tenerife: la mujer fallecida tras ser arrastrada por el mar llegó a la Isla en crucero por la mañana
- Investigan el secuestro de un hombre en Tenerife durante la noche del sábado
- Una joven herida tras caer un coche al barranco en La Laguna, Tenerife
- Los planes del CD Tenerife para el mercado de invierno
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- Santa Cruz recupera el 'mamotreto' del barranco de Santos tras 15 años en tierra de nadie
- Morat triunfa en Tenerife: más de 12.000 personas disfrutan de su único concierto en España