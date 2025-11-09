PP
Directo | Feijóo clausura el congreso del PP de Andalucía
Juanma Moreno fue reelegido ayer como líder del partido en la región, con un 99,95 por ciento de los votos
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura el Congreso del PP andaluz junto a Juanma Moreno, reelegido como presidente regional de la formación y que se ha fijado como principal objetivo renovar la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del próximo año.
Este sábado, Moreno fue reelegido este como líder del PP andaluz, por cuarta vez, con un 99,95 por ciento de los votos de los compromisarios que participan en el congreso de la formación.
Moreno inicia su cuarta etapa al frente del PP de Andalucía, al que llegó en 2014, con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, en las que buscará mantener la mayoría absoluta que consiguió en los comicios de 2022.
Sólo tres votos no han contabilizado para el presidente andaluz, dos de ellos nulos y uno de una persona que se ha votado a sí misma.
Moreno ha dicho, tras conocer los resultados, que se va a "dejar la piel" para tener la "mayoría de la estabilidad" y ha vaticinado que van a ganar las elecciones "bien".
Ha advertido a los populares de que les esperan meses de "zancadillas" porque quienes saben "jugar sucio" lo van a hacer, pero ha pedido a los suyos que sigan con "dignidad, respeto y educación".
- Tres fallecidos y quince heridos durante el fuerte oleaje en Tenerife este sábado
- Concluye la obra en las entrañas de la avenida marítima de Santa Cruz para evitar el colapso de los puentes
- Muere una mujer tras ser arrastrada por un golpe de mar en Tenerife
- Fin de semana pasado por agua en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet
- Cinco turistas heridos tras ser arrastrados por una ola en Tenerife
- A qué hora se juega mañana el CD Tenerife - Bilbao Athletic y cómo puedo verlo en streaming por TV o móvil
- Encuentran en Tenerife un coche de alquiler robado en Madrid hace cuatro años
- Multas de hasta 1.000 euros por groserías o conductas inadecuadas en las oficinas municipales de Santa Cruz