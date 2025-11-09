Percance de salud
Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una "leve indisposición"
La presidenta madrileña ya sufrió ayer un malestar similar que le impidió asistir al Congreso del PP andaluz
Andrea San Martín
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado este domingo la misa en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de la capital, tras sufrir una "leve indisposición", según han confirmado fuentes de su equipo a Europa Press.
Las mismas fuentes han explicado que se optó por trasladarla en ambulancia al considerarse "el medio más rápido y seguro", aunque han subrayado que su estado no reviste gravedad. Se trata del mismo malestar que el sábado le impidió acudir al Congreso del PP andaluz, al que tenía previsto asistir.
Antes de la ceremonia religiosa, Ayuso había pedido a la Virgen de la Almudena "prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas", en el marco de la festividad de Nuestra Señora Santa María la Real de la Almudena.
"Vemos las calles de Madrid llenas de gente con buenos sentimientos para celebrar lo que nos une, las tradiciones, la fe y sus raíces cristianas que nos han dado tanto a Madrid y a España", ha enfatizado la presidenta madrileña ante los medios.
Como es tradición, Ayuso visitó también la alfombra floral elaborada por la Asociación de Alfombristas Do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra), que engalana el paso de la Virgen en esta festividad. Poco después de sus declaraciones, la presidenta tuvo que abandonar la misa debido a un malestar leve.
