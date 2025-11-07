Proceso
El juicio al hermano de Pedro Sánchez se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026
David Sánchez, el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y nueve investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación y tráfico de influencias
Belén Castaño Chaparro
Badajoz
El juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ya tiene fecha: se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz del 9 al 14 de febrero de 2026, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
El hermano del presidente del Gobierno, el expresidente de la Diputación de Badajoz, y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y nueve investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Tras un año y medio de instrucción, la causa llegó este jueves a la Audiencia de Badajoz, que tenía que poner fecha al juicio.
El ponente será el magistrado Emilio Serrano Molera.
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- La sombra de un pelotazo urbanístico aborta la venta de suelo del Círculo de Amistad en El Mayorazgo
- Santa Cruz de Tenerife ya tiene su gran árbol de Navidad
- Gran avance para acabar con las colas en Tenerife: aprobado el tercer carril de la TF-1 por 175 millones
- «Me dejo violar, me la chupas y me cago en todos los santos»
- Mañana caótica en las autopistas de Tenerife: objetos metálicos, sillas y un perro provocan fuertes retenciones
- Cambio radical en el tiempo en Tenerife este jueves: esto dice la Aemet
- Narcotráfico en Canarias: la organización desmantelada distribuía hachís y cocaína en Tenerife y Gran Canaria