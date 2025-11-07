El Gobierno desbloquea la ley contra la multirreincidencia de Junts pese a temer un varapalo de la izquierda

El Gobierno no tirará la toalla pese a la escenificación de Junts este jueves de su ruptura con los socialistas, al anunciar su bloqueo en el Congreso de más una cincuentena de leyes en tramitación pendientes de debatir. La pretensión del Ejecutivo pasa demostrar que cumplen sus acuerdos y están dispuestos a seguir avanzando en ellos. Apenas unas horas después del órdago de los posconvergentes, el Congreso ha desbloqueado su norma para atajar la multirreincidencia. La comisión de Justicia para debatir las enmiendas se ha convocado para el próximo miércoles.

Consecuentes con su máxima de la “mano tendida”, Pedro Sánchez ya se comprometió tras la ruptura oficializada por las bases de Junts a desbloquear esta norma. Una medida sobre la que también presiona el PNV. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo no esconden su temor a que carezca de los apoyos necesarios en el arco izquierdo.

Fuentes parlamentarias de los socios de investidura aseguran que el Gobierno todavía no los ha sondeado para sacar adelante esta norma, pero desde Podemos ponen en duda que pueda salir adelante sin el concurso del PP. Un recurso que situaría a los socialistas en la compleja disyuntiva de tener que recurrir a los populares para satisfacer a los posconvergentes y, al mismo tiempo, recibir un varapalo de sus socios parlamentarios. Otra vez más, amenazan con interponerse los vetos cruzados entre socios, como ocurrió con el rechazo de los morados a la ley para delegar las competencias en inmigración a Catalunya. De ahí que enfríe este compromiso y se deje en manos de la izquierda.

“Estamos dispuestos a explorarlo, pero hay que tener mayoría”, apunta uno de los ministros socialistas responsables de las negociaciones. “¿La izquierda parlamentaria va a apoyarlo?”, se preguntan. El mensaje que reiteran en Moncloa es que siguen abiertos al diálogo y el entendimiento “con todos los grupos parlamentarios” y “dispuestos a mejorar la vida de la gente, en Catalunya y en el conjunto de España".

Los nacionalistas vascos, que ya mediaron con el Gobierno para arrancar el compromiso de avanzar en la iniciativa de Junts, mantienen la presión. “Lo que queremos es instrumentos, eso pedimos a Sánchez, que posibiliten que la multirreincidencia no quede en saco roto y que sean juzgados”, insistía este jueves su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, en una entrevista en ‘Radio Euskadi’. Al mismo tiempo, reconocía el nuevo paso dado por Junts “lo hace todo más difícil y más complicado”.

La iniciativa de Junts llevaba meses varada en la comisión de Justicia. Carles Puigdemont la mencionó en su lista de agravios con la que justificó la ruptura con el Gobierno. Tras ello, el jefe del Ejecutivo se comprometió a “tramitar esta iniciativa legislativa” e, incluso, asumió parte de su argumentario al referirse a la multirreincidencia como “uno de los principales problemas que tiene el país cuando hablamos de seguridad”. Esta iniciativa, con el foco puesto en la inseguridad ciudadana, es crucial para Junts en un contexto de avance en las encuestas de Aliança Catalana. Un nuevo competidor electoral dentro del campo independentista, con una agenda ultraderechista, que preocupa a los alcaldes de la formación de Carles Puigdemont.

Presupuestos para exhibir inversiones

La intención anunciada por Junts de bloquear la legislatura afecta también a los Presupuestos. Pese a ello, desde el Ejecutivo mantienen su intención de presentarlos y al menos exhibir con ellos su proyecto. Una hoja de ruta que, según avanzan, se centrará en multiplicar la inversión en vivienda y servicios públicos para fortalecer el Estado de bienestar, en contraposición a las privatizaciones que denuncian en las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Los posconvergentes evitan por el momento alentar una moción de censura, para lo que necesitarían sumar sus votos a PP y Vox, y a esto se agarran en el Gobierno. Tampoco han instado a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza o, incluso, convocar elecciones. Además, Junts salvará de su “bloqueo” algunas de las normas del Gobierno comprometidas con Bruselas a cambio de los fondos millonarios del plan de recuperación.

Fondos europeos

La principal es la ley de movilidad sostenible, de la que depende el próximo desembolso de 10.000 millones. Otras iniciativas del plan sí están dispuestos a tumbarlas, lo que cortaría en parte los siguientes flujos de los fondos europeos. El comodín del Gobierno con el que mantener a flote la legislatura.

Los gestos del Gobierno durante los últimos días no son suficientes para Junts, que alegan principios de acuerdo que luego se posponen reiteradamente. Desconfían así de guiños como el acuerdo con Alemania para “abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta a la solicitud española de que sus lenguas oficiales distintas del español sean reconocidas como oficiales en la Unión Europea de forma que sea aceptable para todos los Estados Miembros".