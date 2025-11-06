Sara Fernández

Junts rompe con el gobierno y anuncia el rechazo a todas las leyes que apruebe el Ejecutivo

Junts da un paso más para materializar en el Congreso la ruptura con el Gobierno que avalaron las bases del partido hace ahora una semana. La formación ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes de PSOE y Sumar, por lo que no podrán salir adelante con la mayoría de investidura, y también votarán en contra de las 21 normas que están en su fase final de tramitación, además de los proyectos de ley aprobados en el Consejo de Ministros y pendientes de enviar al Congreso. Así lo ha anunciado la portavoz Míriam Nogueras durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, arropada por todos los diputados y senadores del grupo parlamentario en Madrid. “No habrá estabilidad si no cumplen sus acuerdos, Sánchez sabe que nuestros votos no están al servicio de la estabilidad de España”, ha apuntado para concluir que “la legislatura queda bloqueada”. Más información