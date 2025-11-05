El fiscal Grinda declara en el caso Leire que pidió ayuda al fiscal general y a Zapatero para contrarrestar los ataques que sufría

El fiscal de anticorrupción José Grinda ha declarado este miércoles ante el juez Arturo Zamarriego, que investiga el 'caso Leire Díez', que pidió ayuda al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, para comparecer en la comisión de investigación sobre la 'Operación Catalunya" para contrarrestar los ataques que sufría de los grupos parlamentarios socialista y de Junts.

Grinda ha completado este testimonio, que ya relató en su declaración ante la Fiscalía de Madrid, después de que los abogados de las defensas le preguntaran si este hecho se lo había explicado en un mensaje al periodista Pere Rusiñol, que está investigado en la causa por trasladarle al propio Grinda un documento en el que se le ofrecía ayuda en un procedimiento personal a cambio del archivo de varios procedimientos, como el del '3%'. Se da la circunstancia de que este fiscal es el responsable de la imputación de uno de los investigados en el caso 'Leire Díez' Javier Pérez Dolset por un delito de fraude de subvenciones al grupo tecnológico Zed Worldwide.

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, el diputado del PSOE Manuel Arribas Maroto, considerado cercano al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, vertió en la comisión de investigación sobre la 'Operación Catalunya' diferentes sospechas sobre la actuación de José Grinda. De hecho, llegó a relacionarle con la persecución durante el Gobierno del PP a políticos independentistas catalanes.

Declaración pormenorizada

En su declaración como testigo, Grinda ha explicado durante casi dos horas de forma pormenorizada su encuentro con el periodista investigado. Al preguntar las defensas por el motivo por el que consideraba que quién estaba detrás de todo era la exmilitante socialista Leire Díez, el fiscal ha explicado que el propio Rusiñol le explicó de que procedía de "Leire", cuyo nombre- ya había sido publicado en al menos dos medios de comunicación como presunta "fontanera" del PSOE.

De hecho, la supuesta participación de Leire Díez extrañó al propio Grinda, pues esta pensaba que desde las mencionadas publicaciones consideraba que había sido defenestrada por el PSOE. Sin embargo, según ha declarado este fiscal, Rusiñol le especificó que la excargo socialista todavía tenía "cierto peso".

Durante casi dos horas, Grinda ha respondido más de 50 preguntas del juez, el fiscal y las partes personadas. Ha explicado que él no denunció al periodista Pere Rusiñol, sino que lo que hizo fue comunicar "unos hechos" a su jefe en anticorrupción, Alejandro Luzón.

Stampa y Villalba

El juez Zamarriego también tiene previsto interrogar este miércoles como testigo al fiscal Ignacio Stampa y a Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil investigado en el 'caso Koldo', para que testifique sobre si Díez le habría ofrecido protección y favores a cambio de que le facilitara información sobre el Instituto Armado.

El fiscal Anticorrupción José Grinda / ANDREU DALMAU

Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción en el 'caso Villarejo', y Grinda, fiscal del 'caso 3%', presentaron denuncias por esos presuntos hechos ante la Fiscalía, que pidió al juez que las incorporara a la causa. Aunque en el instructor se opuso al principio, después aceptó esa petición.

Una reunión el 7 de mayo

El fiscal Stampa explica en su denuncia, presentada ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, que mantuvo una reunión el pasado 7 de mayo con Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en este procedimiento. Y en el encuentro, la exmilitante socialista Leire Díez le dijo que trasladaría al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el contenido de esta reunión, desarrollada en "la más estricta confidencialidad", en la que iban a abordar "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales".

Durante esa reunión, Díez y Pérez Dolset le dieron a entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "había dado la orden de limpiar, sin límite", al darse a conocer la investigación judicial abierta a su esposa, Begoña Gómez.

"Puesta por el PSOE"

Stampa afirma que, al preguntarle a Díez quién era, la mujer le contestó que era "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo eso".

En la denuncia, Stampa indica que le preguntaron "en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades" que pudiera conocer "de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el magistrado Manuel García Castellón".

"La reunión concluyó sin que consiguieran de mí ni una sola de las 'informaciones' que equivocadamente esperaban obtener como tampoco ninguna otra", agrega, subrayando que el objetivo de sus interlocutores "no era disculparse".

"Interés del Gobierno"

Según indica, le habían citado a través de un tercero que le trasladó "el interés del Gobierno" en contactar con él "con el fin de disculparse" por el trato "injusto" que recibió durante su salida de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020.

Y le comunicaron, añade, que "la reunión se mantendría con la persona que actuaba como intermediaria, el empresario Javier Pérez Dolset, así como con el (entonces) secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien lo haría en nombre del Gobierno" y que "no acudió".

Ignacio Stampa. / José Luis Roca

Indica que también pretendían sacarle información "o algún comentario que le desprestigiara" sobre el fiscal Grinda. "Me hablaban de algunas intervenciones procesales suyas y, con especial saña y mal gusto, de otras supuestas y sórdidas actuaciones personales", agrega.

Y señala que Díez le aseguró que se iban a tomar las medidas necesarias para que "las cosas fueran a mejor" y que volviera a asumir el 'caso Villarejo' en la Fiscalía Anticorrupción, a lo que él le contestó que su intención no era volver a dicho trabajo.

La denuncia de Grinda

En la misma línea, el fiscal anticorrupción Grinda denunció que un periodista le ofreció un "soborno" que dijo que estaba avalado por "las más altas instituciones o personas del Estado", dando el nombre de "Leire", para que tumbara varias causas y diera supuesta información sobre comportamientos delictivos de su jefe, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y neutralizar una demanda en su contra.

Grinda, que presentó la denuncia al propio Luzón, relata que se reunió con su "amigo" Pere Rusiñol --periodista y también investigado-- el pasado 27 de febrero en una terraza de Madrid porque le había dicho que quería verle y le indicó que "tenía una propuesta de alguien", sin especificarle quién y dándole dos folios doblados.

Víctor de Aldama y Javier Pérez Dolset, llegan a las manos este miércoles tras la comparecencia de Leire Díez. / Chema Moya / Efe

Entre las peticiones, se le solicitaba archivar varias causas "reconociendo o diciendo que han sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas, o un término por el estilo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", concretamente los casos "Pujol-Draco y otros relacionados"; "3%, Sumarroca y otros"; Aguas de Girona; y ZED; así como los de Banca Privada de Andorra, Banco de Madrid, Duro Felguera y Caranjuez.

"Estricta confidencialidad"

Grinda expone que se le aseguró que esa oferta "ya no tenía vuelta atrás y que se debía realizar todo en la más estricta confidencialidad, sin acudir al auxilio de terceras personas y sin acudir al fiscal general del Estado".

Y concreta que Rusiñol le comentó que "él entendía que la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire", a lo que el fiscal contestó que no actuaría "en contra de la ley o del principio de legalidad".

Cuando le citaron para ratificar la denuncia, apuntó que quedó con Rusiñol porque "le consideraba un amigo --ya no tanto--", y que le aseguró que no conocía el contenido de los dos folios pero que iba "enviado por personas", no como "periodista".

El comandante Villalba

Por su parte, el comandante Villalba ha sido llamado por el juez Arturo Zamarriego después de que Hazte Oír denunciara que Díez se reunió con él en marzo de este año "para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para desmontar la Guardia Civil y echar por tierra las causas judiciales que afectan al partido socialista".

Los tres investigados --Díez, Pérez Dolset y Rusiñol-- están citados a declarar el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, en una causa que se abrió después de que se dieran a conocer audios en los que se escucha a la exmilitante del PSOE ofrecer favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.

El Ministerio Público y el juez instructor consideran que Díez "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y Rusiñol para recabar dicha información con el fin de "anular o malbaratar" las investigaciones de la Benemérita y Anticorrupción en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios", informa Europa Press.