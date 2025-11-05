Los damnificados por la dana piden un pacto de Estado para acelerar la reconstrucción

"Me atrevería a decir, y quizá ya me la estoy jugando, que pediría una especie de pacto de Estado". Con esa propuesta ha acabado el portavoz de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud, Christian Lesaec, su intervención en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. Este miércoles, la comisión acoge el testimonio de cuatro asociados de esta organización que cuenta con 630 socios y doce familiares que representan a seis personas fallecidas en la barrancada. Lesaec ha estructurado su intervención en tres bloques: qué pasó antes, durante y después del 29-O. Ha preguntado a los diputados, planteado reivindicaciones y terminado refiriéndose a la necesidad de esa coordinación entre administraciones. “Yo soy profesor y les acabo de poner deberes, les pido que cumplan”, ha reclamado.

Antes del 29-O: barrancos y la derogación de la UVE

Lesaec es de Alfafar, donde su casa quedó arrasada por la riada. En estos meses, ha aprendido mucho sobre el barranco del Poyo. Las actuaciones para evitar que vuelva a provocar una catástrofe similar han sido su primera reivindicación. “El barranco del Poyo data de 1995 y ha tenido idas y venidas, como su inclusión en el Plan Hidrológico Nacional, su ampliación prevista en 2004, varias declaraciones de impacto ambiental favorables pero luego caducadas, nuevos análisis en 2020 y 2021 y la petición de un nuevo estudio de integración paisajística en 2024”, ha detallado. Proyectos a lo largo de treinta años que, ha denunciado, “han quedado en nada”. “La sensación que se nos queda a nosotros es que esto es un poco un cachondeo, teniendo en cuenta que los barrancos son las arterias de este territorio y necesitamos que estén en las mejores condiciones posibles”, ha defendido. Su primer ruego ha sido, pues, para los grupos: “A ver si somos capaces de ponernos de acuerdo; hablen con ingenieros, especialistas, con quien consideren”.

El portavoz de los damnificados en la comarca de l’Horta Sud se ha mostrado también muy crítico con el gobierno valenciano en su gestión previa a la tragedia, sobre todo en cuanto a la derogación de la Unidad Valenciana de Emergencias, “según dijo, para ahorrar 38 millones de euros”. “Me pregunto si ha valido la pena, si esos 38 millones eran realmente necesarios, y cuánto han costado y cuánto van a costar todos los daños que ha costado esta riada”, ha incidido Lesaec, que cree que “seguro que algo de ayuda nos habría dado” esa unidad.

Christian Lesaec en la comisión de la dana en el Congreso / GPS

El 29-O: "El Gobierno valenciano llegó tarde"

Este martes pasaron por la misma sala Rosa, Carmina, Dolores, Ernesto y Maite, de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O. Son personas que han perdido hijos, padres, hermanas, sobrinas y sobrinos, suegras. Unos testimonios, considera Lesaec, “más que suficientes para darse cuenta de lo desolador que fue aquel día y lo nefasta que fue la gestión”.

Y como ejemplo de esa desastrosa gestión, Lesaec ha leído un rosario de llamadas al 112. Empezaron muy pronto, ha recordado. A las 6.27 de la mañana, ya había personas llamando desde Manuel para alertar de casas que se estaban inundando. En Alzira, a las 7.20, el agua estaba arrastrando coches. Pocos minutos después, a las 7.35, también en este municipio, ya había personas atrapadas en sus casas. Pero la devastación es más terrible a partir de las 9 de la mañana. “A las 9.17, cinco vecinos de Turís piden socorro llorando”, ha leído Lesaec, que ha añadido que “a partir de las 9 aumentan las llamadas en las que se habla de personas atrapadas en sus viviendas y sus vehículos”.

A pesar de esa sucesión de acontecimientos, apunta, el Cecopi no se convocó hasta las 15.21 horas y no se puso a trabajar hasta las 17 horas. Sobre las referencias de Carlos Mazón a que podría haberse hecho más a partir de las 2 de la tarde, Lesaec ha insistido en que “habría llegado tarde también”. “El Cecopi debía de haberse puesto a funcionar desde el principio, desde la mañana”, ha añadido.

Christian Lesaec en la comisión de la dana en el Congreso / GPS

Después del 29-O: Un pacto de Estado

El día 30, Christian pudo salir de su casa arrasada y se encontró con una persona fallecida bajo una pila de coches. “Llamé al 112 pero no había conexión y pensé que era mi teléfono, porque no era capaz de imaginar que el problema era del 112”, ha lamentado. Por eso, ha considerado urgente pensar “cómo podríamos hacer para que nunca colapsen o si hace falta tener la asistencia de los otros 112 de otras comunidades”.

Y ha lamentado la falta de ayuda en los días posteriores. “Hubo saqueos, enfrentamientos y oscuridad, pero no había ni un solo policía, bombero ni ejército; nos preguntamos dónde estaban”, ha criticado Lesaec, que ha propuesto que la distribución territorial de fuerzas de seguridad pueda saltarse en circunstancias excepcionales para que la Policía puede intervenir en territorio de la Guardia Civil y viceversa.

“Pedro Sánchez, desde el Cecopi prometió que pondría todos los medios a disposición, ¿dónde quedó esa promesa de colaboración que creo que era sincera? No sabemos si Sánchez hizo esa promesa pero no era verdad, no sabemos si Mazón no quiso esperar a esa ayuda”, ha advertido. Pero, como resultado, “entre unos y otros, la ayuda no llegó”. También ha reprochado que no se declarar el nivel 3 de emergencia. “¿Tanto cuesta llamar? ¿Tanto cuesta ponernos de acuerdo?”, se ha preguntado.

Porque los damnificados, ha dicho, han tenido al frente a “Salomé Pradas, que se ha declarado incompetente en sede judicial, lo que nos hace preguntarnos quién decidió que era la persona más adecuada para estar al frente”, además de “un president desaparecido” y “una serie de administraciones incapaces de ponerse de acuerdo”.

Por eso, ha terminado reclamando “un pacto de Estado con miras a tomar nota de todo lo acontecido” y de todas las necesidades. “Olvidemos las siglas y pensemos en las personas a las que estamos representando, a ver si todos juntos somos capaces de conseguir algo, porque las familias de las 237 personas que fallecieron se lo merecen”, ha destacado Lesaec.