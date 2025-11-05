Bolaños reclama a Feijóo elecciones en la Comunitat Valenciana para evitar nuevas "exigencias" de Vox

El PSOE y el Gobierno elevan la presión sobre Alberto Núñez Feijóo para que resuelva con elecciones la crisis política en la Comunitat Valenciana. De lo contrario, asocian una sucesión de Carlos Mazón, para la que se necesita el beneplácito de Vox, con nuevas “exigencias” de los de Santiago Abascal. “Es evidente que Vox exigirá políticas racistas, machistas y recortes en derechos”, ha lamentado esta mañana el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en declaraciones a los medios antes de intervenir en un acto en Madrid por el 75º aniversario del Convenio de Derechos Humanos.

Para los socialistas, “la única salida razonable y democrática” ante lo que denominan “colapso” del gobierno de Mazón es sacar las urnas. Por ello, afean la llamada de este martes de Feijóo a Abascal “para rogarle que le mantuviera en el Gobierno valenciano”. Se trata de la primera conversación en mucho tiempoentre ambos. Por el momento no han hablado de nombres.

Los socialistas cuestionan directamente el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo por no haber sido capaz de forzar a Mazón a sacar las urnas. “Feijóo no manda nada en el PP”, lamentan fuentes de la Ejecutiva para recalcar que ahora “depende de Vox”. “Ha perdido el pulso” contra la dirección valenciana de su partido, explican las mismas fuentes en referencia las negociaciones que se sucedieron durante las últimas horas para buscar una salida a crisis política en la Comunitat Valenciana.

En la Dirección socialista hacen suyas las palabras de la ministra de Ciencia y líder del partido en la Comunitat Valenciana, Diana Morant, para achacar a Feijóo una “mala gestión” en la crisis política, “siendo cómplice de todo esto y convirtiéndose en un líder inútil”. “Un año para rascar una dimisión en diferido. Feijóo es un peso muerto en su propio partido”, replicaba por su parte la también valenciana y secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también aprovechaba la rueda de prensa de este martes en Moncloa tras el Consejo de Ministros para cargar contra la gestión de la crisis en la Comunitat Valenciana por parte de Génova. "No es una marcha ni decidida por él ni mucho menos sugerida o impuesta por Feijóo", afeaba para poner en valor que quien " ha derrotado al señor Mazón y a la falta de liderazgo del señor Feijóo es el coraje y la dignidad de las víctimas". "El señor Mazón se fue como llegó. Sin asumir ninguna responsabilidad. Repartiendo culpas. Mintiendo. Y despreciando a las víctimas. Y todo esto, siempre con el respaldo, el cobijo y el aplauso cómplice del señor Feijóo", concluyó.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se adelantó alguna pantalla más para apuntar a un presunto fraude de ley si Mazón solicita una baja médica en los próximos días para evitar acudir a las comisiones de investigación sobre la dana en las Corts y el Congreso. La ministra de Sanidad, Mónica García, también elevó el tono contra Mazón para defender que las bajas médicas son “para proteger la salud, no para proteger la indecencia política".

La comisión de investigación de la dana en las Corts ha convocado para la próxima semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero desde el Ejecutivo deslizan que no acudirá al tener solo obligación de hacerlo en el Congreso o el Senado. “Nuestra obligación es comparecer, no así en las comisiones autonómicas”, ha aclarado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, haciendo referencia al artículo 76 de la Constitución.