"Miss Asturias" informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa

El 21 de febrero de 2023, Claudia Montes, la exmilitante socialista de Gijón relacionada con el exministro José Luis Ábalos y conocida como "Miss Asturias", pidió al presidente asturiano, Adrián Barbón, que abriese "una investigación" a Óscar Gómez Barbero, el entonces director de Logirail, filial pública de Renfe en la que José Luis Ábalos supuestamente había colocado a Montes, según la investigación de la Guardia Civil por el "caso Koldo".

La comunicación se produjo en mensajes a través de Instagram. Claudia Montes reclama a Barbón que "pida una auditoría de la empresa" y le emplaza a citarla para entregarle "pruebas y la grabación de personas importantes reconociendo muchas cosas que son delictivas". En concreto, "Miss Asturias" tiene grabaciones de Gómez Barbero en las que este explica cómo puede diseñar una plaza en la empresa pública "a dedo" para ella y admitiendo que ya lo hizo en muchas otras ocasiones. La respuesta de Barbón fue instarla a acudir a la Fiscalía. "Claudia, si son hechos delictivos tienes que ponerlos en conocimiento de la Fiscalía. De lo contrario, la que estarías pudiendo cometer un delito eres tú", respondió literalmente el presidente asturiano.

El "miedo" de Claudia Montes

LA NUEVA ESPAÑA ha accedido al contenido de la conversación entre Claudia Montes y Adrián Barbón, una charla en la que "Miss Asturias" le plantea a Barbón su deseo de mostrarle a él las pruebas y si podría acompañarla a denunciar en Fiscalía o hacerlo un abogado "de tu despacho". También expresa que tiene temor: "El miedo que tengo es tremendo".

La conversación se inicia con una larga exposición de Claudia Montes: "Buenas tardes, espero que estés fenomenal", comienza. Luego afirma que le parece "increíble" que haya "gente que se esté poniendo méritos que no tiene", y que le demostrará al propio Barbón "los correos que envié a toda esa gente". "Por favor, si confías algo en mí, si puedes manda abrir una investigación a su íntimo amigo del presidente de Renfe, Óscar Gómez Barbero, director de Logirail". Montes señala que de esa empresa "no se está hablando nada", pero le pide a Barbón que solicite "una auditoría". Además, se ofrece a entregarle al presidente pruebas y grabaciones. "Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme".

La respuesta de Barbón es recomendarle acudir a la Fiscalía, una afirmación que este mismo martes repitió el presidente asturiano en la rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de la FSA. "Si en alguna ocasión pudiera haber hablado con esa señora, la respuesta hubiera sido: ‘Vaya usted a Fiscalía’", afirmó Barbón ante los medios, aunque en ese momento no confirmó ninguna conversación privada. Es más, aseguró que no era "consciente de amistad ninguna" con Claudia Montes.

Pero la conversación entre Barbón y Claudia Montes no se limitó a esa recomendación. Después de que el Presidente le insistiese ("No puedes tener pruebas de un posible delito y no aportarlas a Fiscalía"), "Miss Asturias" afirma que puso la situación en conocimiento de "la Ministra" (en referencia a Raquel Sánchez, exministra de Infraestructuras).

Las dudas de "miss Asturias"

"¿No prefieres verlas tú primero? ¿Me acompañas o (un) abogado de tu despacho?", le pide Montes. Barbón le responde que no: "Yo te diría que es mejor directamente a Fiscalía. Y no tienes por qué ir acompañada de nadie para eso, porque es un servicio gratuito". Después le explica el funcionamiento. "Es lo mejor, lo más rápido y legal", apunta Barbón.

Claudia Montes pregunta si denunciar no puede suponerle un "problema gordo". "Esta gente tiene mucho poder y dinero y (puede) hundirme la vida". Barbón le responde que puede evitar que su identidad se conozca: "Puedes pedir que sea algo reservado, porque tienes precaución por tu situación". Pero Montes insiste: "Les tengo miedo". El Presidente afirma que cuando se denuncia un delito "tienes derecho a que no se revele nada". "Eso lo tienes que hablar con un fiscal cuanto antes".

La conversación completa y textual entre Claudia Montes y Adrián Babrón por mensajes privados de Instagram Claudia Montes: Buenas tardes, espero que estés fenomenal. Me parece increíble, que haya gente que se esté poniendo méritos que no tiene, pero ya te lo demostraré todos los correos que envié a toda esa gente. Con fecha y hora. por favor si confías algo en mi si puedes manda abrir una investiga Zion a su íntimo, amigo del presidente de Renfe, Oscar Gómez, barbero, director de Logirail. De esta última no se está hablando nada, pero también deberíais de pedir una auditoría. Y cuando tengas tiempo no me das la cita y te entrego las pruebas. Y la grabación de personas importantes reconociendo muchas cosas que son delictivas. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme. Adrián Barbón: Claudia, si son hechos delictivos tienes que ponerlos en conocimiento de la Fiscalía. De lo contrario la que estarías pudiendo cometer un delito eres tú. Adrián Barbón: Ése es mi consejo. No puedes tener pruebas de un posible delito y no aportarlas a Fiscalía. Claudia Montes: Yo todo este tiempo lo puse en conocimiento de la Ministra, etc... No prefieres verlas tú primero? Me acompañas o abogado de tu despacho? Adrián Barbón: No, yo te diría que es mejor directamente a Fiscalía. Y no tienes porqué ir acompañada de nadie para eso, porque es un servicio gratuito. Simplemente pides cita a la Fiscalía y entregas las pruebas que tengas. Es lo mejor, lo más rápido y legal. Claudia Montes: Y no me puedo meter en un problema gordo? Esta gente tiene mucho poder y dinero y hundirme la vida. Adrián Barbón: No, porque puedes pedir que sea algo reservado, porque tienes precaución por tu situación. Claudia Montes: Les tengo miedo. Adrián Barbón: Cuando se denuncia un delito contra alguien, tienes derecho a que no se revele nada. Eso lo tienes que hablar con un fiscal cuanto antes. Claudia Montes: Vale muchísimas gracias. Ahora que el miedo que tengo es tremendo, yo estoy limpia de todo pero tengo miedo que vayan a por mí o por mi hijo. Sabes que con poder y dinero pueden hacer muchas cosas en contra mía y temo por mí pero más por mi hijo [Barbón reacciona con un ❤️ a este mensaje] Adrián Barbón: Con un fiscal estarás siempre segura. Pero no dejes de hacerlo, es mi consejo. Claudia Montes: Y dónde tengo que hacerlo, dónde es? En la policía? Adrián Barbón: En la Fiscalía, en un juzgado. [Claudia Montes reacciona con un ❤️ a este mensaje]

Emoticonos de corazones intercambiados

"Miss Asturias" le agradece la explicación y señala que "el miedo" que tiene "es tremendo". "Yo estoy limpia de todo, pero tengo miedo que vayan a por mí o por mi hijo. Sabes que con poder y dinero pueden hacer muchas cosas en contra mía y temo por mí pero más por mi hijo". Barbón pone un "corazón" a esa respuesta.

"Con un fiscal estarás siempre segura. Pero no dejes de hacerlo, es mi consejo", insiste el Presidente. Montes pregunta dónde se formula la denuncia: "¿En la policía?". "En la Fiscalía, en un juzgado", concluye Barbón. A esta respuesta del Presidente, Claudia Montes le otorga también un "corazón" como emoticono de reacción.

Los correos electrónicos y la reacción de Barbón

El propio Adrián Barbón se refirió este martes a la declaración de Claudia Montes en el Senado, en el marco de la comisión por el "caso Koldo". El Presidente hizo mención a los correos que Claudia Montes envió a la cuenta de presidente@asturias.es. Y recalcó que sobre ellos se informó a Vox ya el pasado 2 de julio, después de que el partido solicitase información. Vox no volvió a preguntar por el asunto.

"No es un correo que yo gestione, sino que lo abre mi equipo de secretaría y supervisa mi gabinete", dijo Barbón. Relató, como ya explicó LA NUEVA ESPAÑA, que se trataba de tres asuntos: una denuncia relativa a un presunto "acoso escolar" de su hijo, un correo sobre "alguna situación relativa a alguna empresa, sin citarla". Y un tercero "para que le agilizáramos una ayuda al alquiler", que no se respondió porque "insinuaba un trato de favor por ser militante del PSOE".

Barbón insistió en la que proclamó como una máxima que traslada a su equipo, también a los miembros del Gobierno. "Si alguien tiene conocimiento de un delito debe ir a Fiscalía". Además, negó conocer a Montes más allá del contacto casual. "Visualmente seguramente haya coincidido en algún mitin con ella, pero en el PSOE somos 7.000 militantes", afirmó Barbón, quien recalcó: "No soy consciente de amistad ninguna; pude hablar con ella como con muchísimos militantes y ciudadanos".

Afirmó además que "una cosa es ser cercano y otra que, por serlo, todo el mundo se considere mi amigo. Yo no puedo ser ni he sido amigo de esta señora", aseguró. También calificó de "surrealista" la comparecencia de Montes en el Senado y aseguró que la FSA estudia posibles acciones legales. En todo caso, afirmó que los supuestos amaños de contratos denunciados por "Miss Asturias" no tenían "ninguna consistencia".