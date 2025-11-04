Martínez Mus, nuevo vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana con las competencias de Gan Pampols

Tal como estaba previsto, el pleno celebrado hoy en Alicante (el primero desde la renuncia formal de Carlos Mazón a la presidencia de la Generalitat Valenciana) ha aprobado una serie de cambios en la configuración del Ejecutivo valenciano. La salida del hasta ahora vicepresidente Francisco Gan Pámpols, tal como estaba previsto antes de la crisis institucional en la que se ha visto inmersa la Generalitat Valenciana con el anuncio del Mazón, ha obligado a efectuar una intervención quirúrgica sobre un Gobierno también ahora en funciones.

Tal como ha anunciado la vicepresidenta Susana Camarero tras el pleno celebrado en Alicante, las competencias de la vicepresidencia segunda en materia de reconstrucción se trasladan a la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras, dirigida por Vicente Martínez Mus, que pasa ahora a tener rango de vicepresidente segundo.

Susana Camarero ha aprovechado su comparencia para elegiar a Gan Pampols: "Su visión, su capacidad de organización y su empatía con las personas afectadas y con los alcaldes han sido claves para poner en marcha el plan por la dana. Guiará la reconstrucción y será la hoja de ruta para una Comunidad Valenciana más fuerte y resistente. Su labor no solo ha sido técnica, ha sido humana. Desde la responsabilidad pública ha dado un ejemplo de ética y compromiso. Su legado seguirá vivo en un plan que llevará su sello. Gracias, Curro, por venir cuando más se te necesitaba y servir con honor".