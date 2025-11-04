CASO LEIRE DÍEZ
El juez acepta la personación de García-Castellón y Aldama como "víctimas" de la exmilitante del PSOE Leire Díez
El magistrado Arturo Zamarriego apunta que la excargo del PSOE buscó y difundió información de "ambos perjudicados"
El juez Arturo Zamarriego ha aceptado que el magistrado jubilado Manuel García-Castellón y el comisionista Víctor de Aldama puedan ejercer la acusación contra la excargo del PSOE Leire Díez "por su condición de víctimas o perjudicados de los hechos objeto de investigación en las presentes, en particular, la búsqueda de información y difusión de la misma respecto a ambos perjudicados", indica la resolución de 4 de noviembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.
Tras conocer García Castellón que el fiscal Ignacio Stampa había informado a sus superiores de que la excargo socialista Leire Díez le había presuntado si conocía hechos "comprometedores" del juez jubilado, el antiguo titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruyó causas de trascendencia mediática como fueron los casos Villarejo o Tsunami Democràtic, presentó un escrito de personación en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que instruye el caso Leire Díez, al considerarse perjudicado por las maniobras de la exmilitante socialista.
En junio pasado, Víctor de Aldama, acudió en junio pasado al hotel Novotel, en Madrid, para reventar una comparecencia de Leire Díez. El comisionista irrumpió en la sala, justo cuando la exmilitante socialista terminaba su declaración sin preguntas. "¿Qué tienes contra mí?”, le preguntó a la excargo del PSOE el considerado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como el "nexo corruptor" con las Administraciones gobernadas por los socialistas.
