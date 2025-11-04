Polémica
Javier Arenas, sorprendido usando un váper en el Senado durante el Pleno
El Senado capta a Javier Arena fumando un váper en su escaño y él lo niega: "Bajo ningún concepto"
Redacción
El ‘número dos’ del PP en el Senado, Javier Arenas, ha sido captado este martes inhalando un cigarrillo electrónico en su escaño durante el Pleno de la Cámara Alta, mientras intervenía la ministra de Sanidad, Mónica García. El veterano dirigente popular ha negado posteriormente “bajo ningún concepto” haber estado fumando, aunque ha admitido que deberá “revisar las imágenes” difundidas.
Ha ocurrido en torno a las 17:30 horas de este martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, cuando el senador del PP Enrique Ruiz Escudero ha dirigido una pregunta a la ministra Mónica García.
Cuando estaba respondiendo García, Javier Arenas ha aparecido por detrás en el plano que estaba mostrando la realización y ha sacado de su bolsillo un cigarrillo electrónico, inhalándolo mientras una compañera de la bancada 'popular' le advertía de que estaba siendo enfocado por las cámaras.
Ante el aviso, el senador del Partido Popular ha guardado de nuevo el dispositivo y se ha tapado la boca con la mano para expulsar el humo discretamente.
Al ser preguntado en los pasillos del Senado si estaba fumando, Arenas ha insistido hasta en dos ocasiones en que “bajo ningún concepto”, aunque ha reconocido que “tendrá que revisar las imágenes”.
Reacción de la ministra Mónica García
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reaccionado en una publicación en X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la que se pregunta si el senador estaba realmente usando un vaporizador electrónico mientras ella intervenía.
- Aemet advierte que Canarias pasará del calor intenso al tiempo otoñal en solo unos días
- La Mareta, el charco del tamaño del Heliodoro que cambiará el litoral de Añaza
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- Hace 30 años los recoveros salvaron la Recova: hoy el mercado de Santa Cruz está en auge
- Retiran cuatro tiendas de campaña en las calles de Santa Cruz de Tenerife
- El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros
- Adiós a esperar la guagua bajo el sol y la lluvia: una campaña rehabilitará 2.251 paradas en Tenerife
- La inauguración de las nuevas urgencias de La Candelaria ya tiene fecha: el nuevo edificio abrirá sus puertas a finales de noviembre