Feijóo y Abascal recuperan la comunicación para negociar el sucesor de Mazón

Los líderes del Partido Popular (PP) y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, retomaron este martes la comunicación tras un otoño de duro enfrentamiento entre ambas formaciones. Según fuentes de Génova, ambos conversaron de manera telefónica en un clima “cordial y de buen tono” sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana y la necesidad de un acuerdo entre ambas formaciones para la elección de quién será el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. "Ambos coincidieron en la necesidad de dar estabilidad a un territorio que sigue inmerso en un complejo y doloroso proceso de reconstrucción tras las riadas del pasado año", según fuentes del PP.

Dichas fuentes señalan que "PPCV y VOX iniciarán los contactos para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura, consecuente con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes. La dirección nacional del PP hará seguimiento de esas conversaciones".

Según trasladan desde Génova, "en la llamada de hoy, cordial y en buen tono, no se han puesto nombres sobre la mesa de cara a una nueva investidura". Aunque todo apunta a que el número dos de Mazón en el PP valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, podría ser el elegido, dada su buena sintonía con Vox en la Comunidad Valencia y al ser diputado en las Cortes, requisito que exige el Estatuto de esa comunidad para poder ser investido presidente.

Además del referido clima de enfrentamiento entre los dos partidos de la derecha desde septiembre, entre otras cosas por el giro en materia migratoria de los populares, que Vox considera una copia de sus postulados de siempre, la propia dimisión de Mazón este lunes provocó también el enfrentamiento. Tanto en las redes sociales como en una declaración ante los medios el mismo lunes en Plasencia, dentro ya de la precampaña en Extremadura, Abascal arremetió duramente contra Feijóo, al que culpó de darle un "balón de oxígeno" a Pedro Sánchez en una de las peores semanas para el Gobierno, con el inicio en el Tribunal Supremo (TS) del juicio por presunta revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por otras cuestiones como el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Noticia en elaboración.