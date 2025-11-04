Bolaños insta al presidente del Senado a nombrar los sustitutos de Conde-Pumpido y otros tres magistrados del Constitucional

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha dirigido al presidente del Senado, Pedro Rollán, para que la Cámara Alta "haga lo que tiene que hacer" a la hora de nombrar los sustitutos del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, y otros tres magistrados que le corresponden.

Durante una pregunta del PP en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, Bolaños ha cerrado su intervención emplazando al presidente del Senado a proceder ya a la renovación de los magistrados que le corresponden. Hace unos meses, Rollán informó a la Mesa del Senado de la misiva que le remitió el propio Conde-Pumpido en la que le instaba a activar el proceso para la renovación de los magistrados que le corresponden, accionando así el protocolo para que los grupos se pongan de acuerdo teniendo en cuenta que en diciembre caduca el mandato del presidente del Constitucional y el de otros tres magistrados.

"¿Cuándo va usted a tramitar la carta que le envió el Tribunal Constitucional para que esta Cámara haga lo que tiene que hacer, que es nombrar a los cuatro magistrados del Constitucional que vencen en diciembre?", ha cuestionado Bolaños al presidente del Senado.

Cámara de segunda lectura

Y ante las quejas del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo por el bloqueo del Congreso a las proposiciones de ley que salen del Senado, Bolaños ve "evidente" que el rol constitucional de la institución presidida por Pedro Rollán es una "cámara de segunda lectura". "Es el Congreso quien tiene la facultad constitucional" de la aprobación definitiva de las leyes "y ustedes podrán leer la Constitución del derecho, del revés, haciendo el pino, pero eso es lo que dice la Constitución Española", ha añadido.

Con todo, ha denunciado que el PP está impulsando "continuamente" reformas del Reglamento del Senado, que luego se declaran inconstitucionales, para "intentar llegar donde no puede llegar la Cámara Alta con la Constitución en la mano".

Por último, Bolaños ha invocado el interrogatorio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', acusando al PP de convertir al encargado de hacer las preguntas 'populares', Alejo Miranda, al que ha calificado como un "buen parlamentario" en una "caricatura bastante grotesca de lo que tiene que ser un interrogatorio al presidente del Gobierno".