Crisis en la Generalitat Valenciana
Carlos Mazón dimite sin convocar elecciones y se queda como diputado
Con esta fórmula, Mazón podrá conservar su acta de diputado y seguir aforado, algo clave en la causa judicial de la dana
Marga Vázquez / Lluís Pérez / Mateo L. Belarte
El presidente valenciano, Carlos Mazón, dimite de su cargo, pero no convocará elecciones. Eso es lo que ha podido saber Levante-EMV, pocos minutos antes de comenzar la comparecencia pública en el Palau de la Generalitat. Con esta fórmula, Mazón podrá conservar su acta de diputado y seguir aforado, algo clave en la causa judicial de la dana. "Quizás mi marcha haga que se enfoque esta tragedia como se requiere. Ha sido un honor ser presidente del esta Comunidad", ha dicho Mazón al anunciar su dimisión. "El Gobierno de España nos ha negado herramientas", ha añadido el popular.
La expectación era máxima ante una convocatoria clave después de un domingo lleno de especulaciones y rumores ante la conversación que habían anunciado en el PP que tendrían Alberto Núñez Feijóo y Mazón para aclarar las "necesidades" de la Comunidad Valenciana. Tras ellas, a última hora de la noche, cobraba fuerza la posibilidad de una dimisión sin dejar el acta para mantener el aforamiento, con el síndic Juanfran Pérez Llorca como el elegido para ocupar la presidencia de forma interina hasta las elecciones de 2027.
