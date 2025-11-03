Juicio al fiscal general del Estado, en directo: Arranca el proceso a Álvaro García Ortiz por presuntamente filtrar información sobre el novio de Díaz Ayuso

El fiscal general llega al banquillo del Supremo en el juicio por la filtración de datos sobre la pareja de Díaz Ayuso

Álvaro García Ortiz, en su condición de fiscal general del Estado, protagonizó presuntamente "una actuación coordinada e impulsada personalmente" para revelar datos de Alberto González Amador, el empresario que es pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que trataba de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda. Esta es la tesis con la que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado concluyó la investigación que inició hace ahora aproximadamente un año, y que sienta en el banquillo al jefe de los fiscales españoles sin que haya sido relevado del cargo o suspendido de sus funciones. Lee el artículo completo.