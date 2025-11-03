En Directo
Minuto a minuto
Juicio al fiscal general del Estado, en directo: Arranca el proceso a Álvaro García Ortiz por presuntamente filtrar información sobre el novio de Díaz Ayuso
El Tribunal Supremo inicia el juicio que, por primera vez en la historia, sentará en el banquillo a un fiscal general del Estado
Redacción
El Tribunal Supremo juzga por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado, por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso
Ángeles Vázquez
La sala de vistas está ordenada en el sentido contrario al habitual. La acusación que ejerce el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y las acusaciones populares ocupan los estrados situados a la izquierda del tribunal, mientras que la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, y los abogados defensores de García Ortiz, entre los que se encuentra la exabogada general del Estado, Consuelo Castro, están a su derecha. El fiscal general se sienta a su lado con toga.
Ángel Pérez
El juicio da comienzo oficialmente a las 10.07 horas
Ángeles Vázquez
El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Andrés Martínez-Arrieta, que preside el juicio en el que el fiscal general del Estado será juzgado por revelación de secretos, ha ordenado que se anuncie "vista pública", la fórmula por la que el público asistente puede entrar en la sala de vistas. Álvaro García Ortiz está sentado en estrados, junto a su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado.
El fiscal general del Estado ya ha llegado al Tribunal Supremo
Álvaro García Ortiz ha llegado desde la Fiscalía General en su coche oficial a las 9.42 hpras a la puerta reservada a magistrados y autoridades, donde varias personas le han recibido con aplausos y gritos de “ánimo”.
Por la puerta principal
Está previsto que García Ortiz llegue al alto tribunal por la puerta principal de la Plaza de la Villa de París. Una vez dentro será recibido por el Fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal, José Javier Huete.
Cristina Gallardo
Con dirección al Tribunal Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sale de la Fiscalía General del Estado y se dirige al Tribunal Supremo, donde va a comenzar a ser juzgado por un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de datos confidenciales que afectaron al derecho de defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso
Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez / Tono Calleja Flórez
¿Qué se juzga en la vista que empieza este lunes en la que por primera vez un fiscal general se sienta en el banquillo?
En los procedimientos judiciales se suceden las noticias y a menudo es fácil perderse, sobre todo si lo que tiene la Justicia que dilucidar es un asunto distinto y, por eso mismo, mucho más complicado que los que tradicionalmente acaban en manos de los tribunales. El Tribunal Supremo comienza a juzgar este lunes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo electrónico en el que el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunida de Madrid. Lee al artículo completo.
Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez / Tono Calleja Flórez
Quién es quien en la causa contra el fiscal general del Estado
Este lunes se da el pistoletazo de salida a un juicio histórico en el Tribunal Supremo. Por primera vez en democracia un fiscal general se sentará en el banquillo de los acusados por un delito, el de revelación de secretos, que se le atribuye además por haber vulnerado el derecho de defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lee el artículo completo.
Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez / Tono Calleja Flórez
El fiscal general llega al banquillo del Supremo en el juicio por la filtración de datos sobre la pareja de Díaz Ayuso
Álvaro García Ortiz, en su condición de fiscal general del Estado, protagonizó presuntamente "una actuación coordinada e impulsada personalmente" para revelar datos de Alberto González Amador, el empresario que es pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que trataba de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda. Esta es la tesis con la que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado concluyó la investigación que inició hace ahora aproximadamente un año, y que sienta en el banquillo al jefe de los fiscales españoles sin que haya sido relevado del cargo o suspendido de sus funciones. Lee el artículo completo.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado rechazan que García Ortiz filtrase ningún correo
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, rechazan que filtrase ningún correo con información que ya era conocida, y defienden que recabó los correos de sus subordinados en base al Estatuto de la carrera y para difundir una nota de prensa que desmentía noticias "inveraces" difundidas por algunos medios y "responsables públicos".
