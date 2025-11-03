Carlos Mazón, entre el aforamiento y la jueza de Catarroja

Entre los múltiples factores que condicionan ahora mismo la operación salida de Carlos Mazón del Palau de la Generalitat Valenciana, uno, y no de poca importancia, está vinculado con el horizonte judicial del president en caso de dejar la Generalitat. ¿Por qué? Porque el president Mazón es aforado, es decir, que solo le puede investigar el Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat, y eso le aleja del radio de acción de la jueza de Catarroja, que ya ha dejado claro que, en caso de poder, ya le habría citado a declarar.

Sucesión ordenada

En estos momentos, en lo que respecta al aforamiento, hay tres escenarios. El primero se daría en caso de dimisión del ‘president’, pero sin convocatoria electoral, es decir, con una transición ordenada que dejara a Juanfran Pérez Llorca o a María José Catalá como nuevos presidents investidos por una mayoría de PP y Vox. Es lo que más atrae a la dirección nacional del partido. Evitar una ruleta rusa electoral. Agotar la legislatura dura hasta 2027, como estaba previsto.

En este caso, Mazón no tendría problemas inmediatos. Dimitiría de president pero podría mantener su escaño como diputado. Es un escenario duro políticamente, el de diputado ausente o de última fila, tal como se ha vivido en otros momentos de la historia con dirigentes como Francisco Camps o Rafael Blasco.

Mazón, además, es miembro de la Diputación Permanente de las Corts y eso significa que podría seguir aforado más allá de la disolución de las Corts en un hipotético adelanto electoral, ya que seguiría de diputado hasta la constitución de la siguiente legislatura.

Además, siguiendo como diputado aunque no president, Mazón también podría ser designado senador autonómico. Es una operación política que, más allá de la propia designación, obligaría al PP a implicarse: habría que forzar la dimisión de un senador y del suplente del senador para conceder a Mazón la máxima ‘protección judicial’, ya que solo estaría bajo la jurisdicción del Supremo. Son cargos compatibles: podría ser a la vez diputado y senador, o dejar el acta de diputado autonómico. Esto, en todo caso, tampoco garantizaría mucha ventaja al todavía president, ya que su mandato como senador autonómico estaría vinculado a la legislatura de las Corts, y dejaría de serlo en cuanto se convocaran las elecciones en la Comunidad Valenciana.

Elecciones inmediatas

El escenario B es el de la convocatoria electoral inmediata, publicada en el DOGV en las próximas horas, y que provocaría una anómala campaña electoral en diciembre con elecciones autonómicas en Navidad, un 28 de diciembre. En esta situación, Mazón ya no podría ser designado senador, ya que para ello se necesita al pleno, que ya no se reuniría hasta la próxima legislatura.

En este supuesto de convocatoria electoral inmediata, Mazón seguiría como aforado hasta enero, aproximadamente. Cabe recordar que las elecciones se celebran 55 días después de la convocatoria, y de ahí hasta la constitución de la nueva legislatura no suele pasar más de mes. Mazón seguiría fuera del alcance de la jueza Nuria Ruiz hasta la constitución de la próxima legislatura, por su citada condición de miembro de la diputación permanente. A partir de ahí, el president quedaría al descubierto.

¿De nuevo en las listas?

¿Qué alternativa tendría Mazón? La más factible, pero también incómoda políticamente, es que el president fuera de nuevo en las listas del PP. En esta hipótesis no perdería nunca el aforamiento, ya que encadenaría el de esta legislatura, como miembro de la diputación permanente, con la próxima. Es lo que ha hecho el PSOE en Extremadura con uno de sus cargos.

Elecciones en diferido

Hay un tercer escenario, más enrevesado todavía. Si Mazón quiere aguantar unos días y retrasar la convocatoria electoral para que la campaña y las elecciones no sean en plena Navidad (es decir, anunciar una dimisión en diferido en las próximas horas pero con fecha electoral anunciada ya para 2026), el PP podría realizar una jugada maestra. Podría aprovechar este ínterin para que las Corts lo nombren senador autonómico en estos días antes de la convocatoria (recordemos que deberían dimitir un senador y su suplente) y, cuando se constituya la próxima legislatura autonómica, se le vuelve a nombrar. Mazón se blindaría así ante la jueza de instrucción de Catarroja.