En Plasencia
Abascal avanza que Vox no moverá pieza con el relevo de Mazón hasta que el PP "se aclare"
El presidente de la formación de extrema derecha ha dicho que la dimisión de Mazón es "un perfecto ejemplo de como el PP ha acabado dándole al Gobierno un chivo expiatorio
EFE
Plasencia (Cáceres)
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado que su formación política no moverá pieza con el relevo Carlos Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat Valenciana hasta que el PP "se aclare" a nivel interno y "salga de sus dudas".
En un encuentro con los medios de comunicación en Plasencia (Cáceres), Abascal ha dicho que la dimisión de Mazón es "un perfecto ejemplo de como el PP ha acabado dándole al Gobierno un chivo expiatorio, que lo único que hace es exonerar a Pedro Sánchez de la responsabilidad criminal que tiene en la dana".
Para Abascal, el anuncio de dimisión de Mazón ha entregado "un balón de oxígeno" a Pedro Sánchez.
