Nuevos vídeos muestran como Pradas fue advertida del caudal que llevaba el Poyo a las 13:56 horas: "Es lo que nos preocupa"

Nuevos vídeos entregados a la jueza de la dana certifican como Salomé Pradas, exconsellera de Justicia, fue advertida del caudal que llevaba el Poyo a las 13:56 horas. El material audiovisual grabado por Emergencias a las 13.56 horas del 29-O muestra a dos trabajadores de Ilunion, la empresa gestora del teléfono de Emergencias 112, explicando detalles sobre los problemas que había causado la lluvia durante la mañana. Y en el mismo también se escucha a la consellera Salomé Pradas mencionar el "barranco del Poyo", detalle que había sido omitido en un vídeo anterior remitido por Emergencias.

"No es la lluvia en sí sino lo que lleva el barranco, es lo que nos está preocupando… Más, por ejemplo, Quart de Poblet o Aldaia. Todo lo que viene de Buñol… Mire, por ejemplo, se está viendo aquí el barranco, es una zona de polígono o algo, es lo que nos extrañaba… Porque Quart de Poblet o Manises…” A lo que Pradas responde, asintiendo, "es el barranco del Poyo".

Una conversación de la que se deducía que "los técnicos del 112 estaban alarmados, no por la intensidad de las lluvias sino por lo que venía de Buñol por el barranco [del Poyo], que desembocaba en municipios de l´Horta Sud; que a través del ordenador accedían a datos clave para entender la situación; que todo ello lo trasladaron a los investigados y que todo ocurrió con anterioridad a las 14 horas".

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ejerce la acusación popular y particular en la causa de la dana, pidió a la jueza de la dana que requiriera a la Generalitat y a la productora de Castelló Envidea, contratada por la Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias) para grabar vídeos de Emergencias, que entregaran "todo el material audiovisual con sonido correspondiente al día 29 de octubre que obre en sus archivos". La petición a la Generalitat incluye a "la Conselleria de Emergencias, Presidencia de la Generalitat y la Sgise".

Una petición que surgió tras el "baile" de videos notificados desde el pasado viernes por el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja o distribuidos por la Generalitat y que han permanecido once meses ocultos. El viernes 3 de octubre el juzgado entregó 39 vídeos cortos, grabados como recursos periodísticos y que nunca llegaron a distribuirse durante la emergencia o las semanas posteriores. A estas grabaciones se sumaron el lunes 6 de octubre otros tres vídeos inéditos con imágenes editadas -remitidos también por el juzgado- sobre la visita de la entonces consellera Salomé Pradas y su número dos, el secretario autonómico Emilio Argüeso, al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana al mediodía del 29-O.