21 y 22 de noviembre
La agenda del Rey para los 50 años de la monarquía: homenaje público a Sofía e invitación a una comida "privada" a Juan Carlos I
Felipe VI decide imponer el Toisón de Oro a su madre el 21 de noviembre, día en el que también acudirá a una jornada en el Congreso sobre la monarquía
El 22 organizará un almuerzo "familiar" en el Palacio del Pardo al que ha convidado a su padre, que no ha sido convocado a los otros actos públicos
La Casa del Rey ya ha elaborado la agenda de Felipe VI para las jornadas del 21 y 22 de noviembre, día este último en que se cumplirán 50 años de la llegada al trono de Juan Carlos I. Según han informado fuentes de la Zarzuela este viernes, el actual Monarca ha invitado a un almuerzo "estrictamente familiar y totalmente privado" a su padre, al que no ha convocado a ninguno de los actos públicos que también organizará para celebrar el medio siglo de monarquía parlamentaria.
Como adelantó EL PERIÓDICO la semana pasada, el viernes, 21, Felipe VI acudirá al Congreso de los Diputados, donde se recordará el histórico día de 1975 sin la presencia de Juan Carlos I. La Zarzuela ha explicado este viernes que la jornada se titulará "50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia". Se celebrará en la Sala de Constitucional y asistirán los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía. El acto estará moderado por Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo y en él también participarán Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, padres de la Constitución, y también de la académica Adela Cortina, y de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.
Después, los Reyes y sus hijas se irán al Palacio Real, donde Felipe VI impondrá a su madre, la reina Sofía, el Toisón de Oro, la máxima distinción que conceden los monarcas españoles. También lo recibirán Roca, Herrero de Miñón y Felipe González. Es probable que el expresidente del Gobierno tome la palabra en nombre de los homenajeados. Quien sí hablará seguro es el Rey, que antes, en el Congreso de los Diputados, no tiene previsto intervenir. Quiere ser un asistente más y dejar el protagonismo a los académicos.
No es fácil para Felipe VI recordar la efeméride de los 50 años de monarquía parlamentaria. Ese día de 1975, Juan Carlos I fue entronizado después de que el sátrapa Francisco Franco le señalara como sucesor. Las decisiones del rey emérito fueron claves para que España pasara de un régimen dictatorial a una democracia, pero sus escándalos de faldas y financieros acabaron erosionando su figura y convirtiéndole en una persona incómoda para la Corona.
