Cerdán reanudó dos años después de la salida de Ábalos las devoluciones en efectivo del PSOE

El PSOE, con Santos Cerdán como secretario de Organización, reanudó en 2023, dos años después la salida de José Luis Ábalos, el pago en efectivo de los gastos adelantados, según consta en la documentación entregada por el representante legal de los socialistas en el caso Koldo, Alberto Cachinero.

En concreto, se trata de la entrega en metálico al propio Santos Cerdán, siempre según la documentación aportada por el PSOE al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, de "15 liquidaciones" por un montante total de 7.433 euros.

José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo.

Esta decisión supuso una ruptura en la actuación del PSOE, que durante dos años interrumpió el modus operandi llevado a cabo con Ábalos como número dos, pues el exministro de Transportes recibió 19.638 euros en metálico. Esta formación política también devolvió a Koldo García 11.291 euros y 23.334 euros a Santos Cerdán, al mismo tiempo que abonaron 126.858 euros que habían sido liquidados por integrantes de la Secretaría de Organización, aunque sin concretar la identidad de las personas que adelantaron estos gastos.

Sin comprobaciones

Y todo sin comprobar el origen del dinero con el que estos cargos sufragaban los gastos que después reembolsaba el PSOE. En este sentido, los socialistas desconocen el origen de los 181.150 euros que anticiparon en efectivo entre 2014 y 2021 los ex secretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán; y tampoco el que procedía de Koldo García y de los integrantes del equipo del área de Organización del partido, según dijo el pasado 23 de octubre la gerente, Ana María Fuentes, en el interrogatorio que le realizó el senador del PP en la Comisión de Investigación del caso Koldo Gerardo Camps.

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, a su llegada al Tribunal Supremo, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España).

Además, según reconoció en su declaración de este miércoles en el Tribunal Supremo la empleada del PSOE Celia Rodríguez, el que autorizaba los gastos era el propio Ábalos por su cargo de secretario de Organización. Pero en 2021, año en el que Pedro Sánchez prescindió del exministro, el PSOE también dejó de abonar estos pagos anticipados en el seno de la Secretaría de Organización. Y ese cambio se refleja en los datos aportados por el letrado de los socialistas.

Sin embargo, en su declaración como testigo, la secretaria del área de Organización del PSOE Celia Rodríguez no recordó haber realizado ninguna devolución en 2023 y 2024 a Cerdán, llegando a apuntar que creía que el partido no lo hacía desde la salida de Ábalos en julio de 2021.

Interrogatorio de Luzón

Por eso, durante el interrogatorio de este miércoles el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, hizo hincapié en esta laguna de la testigo, y resaltó que mientras ella decía que desde finales de 2021 no se hacían pagos en metálico, "en la certificación, en el informe del PSOE presentado, aparecen pagos en metálico hasta 2023 y 2024. Más de 1.000 y 4.000 euros. ¿Recuerda usted sí hacía esos pagos al señor Cerdán? Es decir, ¿a su jefe en aquella época?", preguntó.

El fiscal Alejandro Luzon, a la salida de la Audiencia Nacional

Pero la empleada de Ferraz Celia Rodríguez insistió en que en pese a que ella hacía las liquidaciones de Cerdán, no recordaba que en 2023 y 2024 se hicieran pagos en efectivo al entonces secretario de Organización, en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio. "A lo mejor en alguna liquidación, pero yo ahora mismo no recuerdo", dijo.

Pero a Luzón le pareció extraño, pues se trataba de "15 liquidaciones. ¿No se encargaba usted? ¿A Santos Cerdán? ¿Pero no las recuerda? Son del 2024, hace poco tiempo...". Pero la empleada reiteró: "Las últimas siempre han sido por transferencia. No sabría decirle, no me acuerdo".

No lo recordaba

Al ser preguntada de nuevo por las acusaciones populares, Celia Rodríguez únicamente recordó haber abonado "en el pasado" gastos en efectivo a Santos Cerdán: "Sí, pero no recuerdo en qué fecha. No sé la fecha con exactitud". Al resaltar el letrado que al fiscal le había dicho que no, el magistrado Leopoldo Puente especificó que en realidad había dicho que "no lo recordaba", y que las últimas liquidaciones se habían realizado "por transferencia".

Koldo García, a la llegada al Tribunal Supremo junto a su abogada Leticia de la Hoz.

En la declaración como testigo del exgerente socialista Mariano Moreno Pavón, el fiscal Luzón también se interesó por el motivo por el que el PSOE, tras la salida de Ábalos, dejó de reembolsar a Cerdán, -que le sucedió al frente de la Secretaría de Organización-, pagos en efectivo hasta febrero de 2023, fecha en la que se reanudaron las devoluciones en metálico.

En una declaración como testigo de 16 de marzo de 2023 ante un juez que instruía una causa que se había iniciado por una querella presentada por Ábalos contra un medio digital, Cerdán defendió que los tíquets que pasaba el exministro no eran personales: "En algunos casos son gastos de comidas que haces con compañeros del partido, [...] 10 o 25 personas en una comida, en una reunión, y va a cargo del secretario de Organización", defendió.