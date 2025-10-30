Anticorrupción defiende ante la Audiencia Provincial la legalidad del "hallazgo casual" que desveló el caso Montoro

La Fiscalía Anticorrupción defiende la legalidad del "hallazgo casual" de los Mossos d'Esquadra durante un registro en una empresa gasista en Tarragona que desveló la existencia de una trama en la que presuntamente habría participado el exministro Cristóbal Montoro junto con otros ex altos cargos de Hacienda y directivos de Equipo Económico --el despacho que éste fundó en 2006-- dirigida a influir reformas legislativas favorables a cambio de dinero.

En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la fiscal Carmen García Cerdá respalda la investigación que desde 2018 realiza el juez de instrucción número 2 de Tarragona, que se inició a raíz del volcado de correos electrónicos de Equipo Económico hallados en los ordenadores de la empresa gasista, "por evidenciar la existencia de unos hechos que inicialmente no guardaban relación con los investigados en el procedimiento donde apareció y con tintes de delito, como así se ha constatado".

Se da la circunstancia de que el escrito de la Fiscalía tiene fecha del pasado 1 de agosto, y en él se pide la desestimación de un recurso de apelación presentado por la defensa de Equipo Económico con fecha del 27 de julio. Estos escritos no han sido proveídos hasta el pasado lunes, según se aprecia en la diligencia de ordenación dictada por el juzgado de Tarragona a la que ha tenido acceso este diario.

"Dese copia a las partes, y una vez firme elévense a la Audiencia Provincial para resolver", señala la resolución, que evidencia la lentitud con la que se está produciendo la instrucción de este asunto. La investigación, iniciada en 2018, permaneció en secreto a lo largo de siete años hasta que estalló este verano con la imputación de Montoro y el resto de investigados.

Equipo Ecónomico / EPC

Los correos electrónicos que revelaron el caso fueron hallados en los ordenadores de Messer Ibérica de Gases, una empresa que estaba siendo registrada por los Mossos por un un delito contra el territorio que según la defensa de Equipo Económico no es conexo con los que ahora se investigan contra Montoro y el despacho que fundó.

Según esta parte, el cuerpo policial autonómico no era competente para indagar en hechos "acaecidos en Madrid y a personas radicadas en Madrid". No fue hasta abril de 2020 cuando el juez acordó encomendar también a la Guardia Civil estas pesquisas, aunque "de forma concurrente" con los agentes autonómicos.