Juicio al fiscal general
El Supremo confirma que García Ortiz será juzgado como fiscal general: rechaza el último recurso que pedía su suspensión
La asociación de fiscales que le acusa por revelación de secretos reclamó que se le apartara del cargo antes del juico
Cristina Gallardo
Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo el próximo 3 de noviembre como fiscal general del Estado. La Sala de apelaciones del Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles el último recurso que buscaba apartarle cautelarmente del cargo antes del juicio por revelación de secretos que el enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel.
Lo había presentado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales después de que el instructor de la causa, Ángel Hurtado, lo rechazara apuntando a la existencia de un vacío legal y a la vez encomendando a la Inspección Fiscal a resolver lo que procediera al respecto. Desde la Fiscalía se rechazó incluso analizar la posibilidad de suspender temporalmente a García Ortiz alegando falta de competencia.
