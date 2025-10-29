Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio al fiscal general

El Supremo confirma que García Ortiz será juzgado como fiscal general: rechaza el último recurso que pedía su suspensión

La asociación de fiscales que le acusa por revelación de secretos reclamó que se le apartara del cargo antes del juico

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, aplaude durante la inauguración del curso selectivo de la 63ª promoción de acceso a la carrera fiscal, en el Centro de Estudios Jurídicos, a 15 de enero de 2025, en Madrid (España).

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, aplaude durante la inauguración del curso selectivo de la 63ª promoción de acceso a la carrera fiscal, en el Centro de Estudios Jurídicos, a 15 de enero de 2025, en Madrid (España). / Mateo Lanzuela - Europa Press

Cristina Gallardo

Madrid

Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo el próximo 3 de noviembre como fiscal general del Estado. La Sala de apelaciones del Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles el último recurso que buscaba apartarle cautelarmente del cargo antes del juicio por revelación de secretos que el enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel.

Lo había presentado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales después de que el instructor de la causa, Ángel Hurtado, lo rechazara apuntando a la existencia de un vacío legal y a la vez encomendando a la Inspección Fiscal a resolver lo que procediera al respecto. Desde la Fiscalía se rechazó incluso analizar la posibilidad de suspender temporalmente a García Ortiz alegando falta de competencia.

