El sistema de pagos en el PSOE sorprende al juez: ¿El dinero lo recogía cualquier persona que le dijera Koldo, un motorista, quien fuera?"

El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, se ha mostrado sorprendido por el sistema de liquidación de gastos que funcionó en la Secretaría de Organización del partido en tiempos de José Luis Ábalos, que ha llegado a calificar de "extraño," durante la declaración de la empleada Celia Rodríguez,. Desde 2017, esta mujer era la encargada de entregar al asesor del ministro, Koldo García, sobres con metálico para compensar desembolsos por adelantado.

"Si yo llamaba a Koldo, o venía Koldo, o llamaba a alguien, o mandaba a un mensajero…", ha llegado a señalar Rodríguez en un momento dado del interrogatorio, a cuya transcripción ha tenido acceso EL PERIÓDICO. "¿Un mensajero?", responde el juez extrañado, a lo que la testigo responde: "Sí. O venían ellos, o un mensajero dejaba un sobre en la recepción de Ferraz para que pasaran a por él".

En este momento, el juez repregunta a la empleada: "¿Es decir, el dinero lo recogía cualquier persona que le dijera Don Koldo? Un motorista, Patricia, quien fuera", y esta le responde que "claro". Agrega que ella avisaba a Koldo o a su mujer, Patricia Úriz, se limitaba a decir cuando podáis mandáis a alguien a recogerlo”. Y yo lo dejaba abajo en la recepción". "Es un procedimiento extraño, no le pagaba Usted a la persona que había solicitado el dinero, sino a un mensajero", concluye el instructor de la causa en este momento de la declaración.

"Ábalos los autorizaba"

Rodríguez reconoce en otro momento de su declaración que quien autorizaba los gastos era el propio secretario general, que no era otro que el hoy diputado del grupo mixto. "Ábalos los firmaba y yo los bajaba a Administración y revisaba si estaban bien hechas las sumas", ha llegado a señalar, para explicar que el sistema cambió a finales de 2021, cuando se empezó a pagar por transferencia.

También el exgerente Mariano Moreno, que también ha declarado este miércoles como testigo en el Supremo, ha incidido sobre este punto. El responsable de las cuentas también le ha dicho al juez que la autorización debía de venir del secretario de Organización. "Las peticiones de la Secretaría tendrían que venir autorizadas por Ábalos, no por otra persona. Que yo recuerde era así. Y en el resto de secretarías, igual".

Los dos testigos han tratado de despejar dudas para alejar sospechas de existencia caja 'b' en el PSOE, pero sí han admitido cierto descontrol en la gestión de los tickets para la liquidación de los gastos que generaba la Secretaría de Organización del partido, y que se liquidaron en metálico siempre a Koldo o a quien él enviara para ello. Koldo entregaba los tickets, recogía el efectivo -- a veces encargaba su tarea a su esposa, Patricia Úriz, nunca iba Ábalos-- y lo repartía para todo el grupo, según ha incidido la empleada, lo que a juicio de las defensas explica los descuadres advertidos por la Guardia Civil, que no son tales.

"Eso no es una comprobación"

La transcripción de la declaración del exgerente Moreno también da cuenta de las dudas que el sistema que se explica suscitan en el juez. "¿Entonces la comprobación de Administración en qué consistía?" pregunta Puente a Moreno, que empieza a responder que "la comprobación es que la persona que había firmado la solicitud (que no era otro que Ábalos) estaba…". En este momento el testigo es interrumpido por el magistrado: "Eso no es una comprobación. Si Ábalos reclamaba unas cantidades, ¿El control era que lo reclamaba Ábalos? Eso no es un control".