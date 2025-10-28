Sánchez impulsa al tándem Bernabé-Morant con más poder y cuota para la 'operación valenciana' frente a Mazón

Moncloa y Ferraz han unificado estrategias y discursos con la ministra de Ciencia y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y candidata a la alcaldía de la capital, Pilar Bernabé, para intentar erosionar al gobierno de Carlos Mazón por su gestión en la catástrofe de la dana. Pedro Sánchez comenzó a impulsar a la delegada del Gobierno con alegatos a su gestión desde el primer momento, situándola como escudo y principal baluarte del Ejecutivo. Su contrapunto a la Generalitat y en quien personalizó la imagen del Gobierno sobre el terreno. Con reminiscencias al guion seguido con Salvador Illa, quien fue la cara de Moncloa ante la pandemia del covid, el jefe del Ejecutivo la posicionó como un valor en alza para los socialistas valencianos y el congreso federal que se celebró apenas un mes después de la dana la aupó a la ejecutiva de Ferraz como secretaria de Igualdad.

Bernabé se convirtió en el número tres de facto del organigrama, tras la vicesecretaría y Organización. En el proceso congresual autonómico que se abrió posteriormente se ratificó el tándem Morant-Bernabé como candidatas a la Generalitat y al Ayuntamiento de València, respectivamente.

De cara al congreso federal, se había explorado la posibilidad de que los socialistas baleares ocupasen la secretaría de Igualdad. Finalmente, Sánchez apostó por premiar con este puesto a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y darle una silla de peso en la ejecutiva del partido, donde no suele fallar en las reuniones que habitualmente se celebran los lunes a primera hora de los lunes. Ya entonces Morant tuvo papel protagonista en la jornada central del congreso para visibilizarse como la alternativa y alentar el repetido “Mazón dimisión”.

Como cuota del PSPV en la actual dirección federal repitió Arcadi España, secretario de Transportes y se sumó a Alejandro Soler, quien llegó a un acuerdo con Morant para evitar un enfrentamiento en primarias, y a Tania Baños, alcaldesa de la Vall d'Uixó. Sin embargo, este anillo de poder para impulsar la ‘operación valenciana’ se redobló tanto en Moncloa como en Ferraz según fue pasando el tiempo.

El pasado mes de julio, en la remodelación obligada tras la dimisión forzada del secretario de Organización, Santos Cerdán, ahora en prisión por el caso Koldo, se eligió para el principal puesto de responsabilidad en el partido a Rebeca Torró. Su nombramiento para el puesto de secretaria de Estado de Industria que ocupaba hasta el momento ya había sido una decisión del propio Sánchez, tras perder las elecciones Ximo Puig.

El altavoz del Consejo de Ministros

Del Govern de este último no son pocos los que han dado el salto a Moncloa. Entre ellos la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, quien sustituyó a finales del pasado año a Francesc Vallès, proveniente del PSC. Como ministra de Ciencia, Morant no ha dejado de aprovechar su presencia en ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros para cuestionar la gestión de Mazón o contraponer modelos con el Govern.

Este mismo martes, Morant fue una de las ministras elegidas para comparecer desde Moncloa tras el Consejo de Ministros y aprovechó el escaparate para poner en valor que el 85% de los fondos para reconstrucción provienen del Gobierno central. A Mazón lo acusó de ser “un peso muerto para la reconstrucción” y de poner trabas administrativas. “Ni estuvo en la emergencia ni está en la reconstrucción”, cuestionó la víspera del homenaje de Estado a las víctimas de la dana, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia.

Enfundándose el traje de secretaria general del PSPV-PSOE, tras ser preguntada por las encuestas en la Comunitat Valenciana, Morant también aprovechó este altavoz para reclamar la dimisión del president de la Generalitat apoyándose en que así lo reclaman el “80% de los valencianos”. Un rechazo transversal que extendió a “más del 60% de los votantes del PP”. “No puede escaparse de sus responsabilidades políticas. Las judiciales llegarán, pero las políticas llegan muy tarde”, añadió tajante. No es la única vez que difumina su papel como titular de Ciencia y priorizando el rol de líder de los socialistas valencianos, y es que la apuesta de Sánchez pasa por impulsar su perfil desde el Gobierno con vistas a un adelanto electoral que en Ferraz ven cada vez más cerca.