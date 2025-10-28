El PSOE sitúa a la asesora de Moncloa Ana Manzano como directora de comunicación en sustitución de Ion Antolín

El PSOE remodela su dirección de Comunicación. La asesora en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Ana Manzano, asumirá las responsabilidades de directora de comunicación de Ferraz, en sustitución de Ion Antolín. El relevo, adelantado por ‘Eldiario.es’ y confirmado por esta redacción de fuentes cercanas, busca engrasar los vasos comunicantes entre Moncloa y Ferraz. Un movimiento que se produce menos de cuatro meses después de la reestructuración de la ejecutiva por la dimisión forzada del secretario de Organización, Santos Cerdán, ahora en prisión. Entonces también se nombró como nueva portavoz a la diputada catalana Montse Mínguez.

La salida de Antolín se habría producido a petición propia y fuentes socialistas se refieren a un cambio previsto que se había ido retrasando en el tiempo y que “ya tocaba”. Antolín fue nombrado en diciembre del pasado año como secretario de Estado de Comunicación, pero por motivos de salud ni siquiera llegó a tomar posesión de su cargo y posteriormente se reincorporó a sus responsabilidades previas en Ferraz.

El salto de Antolín a Moncloa se había producido tras los cambios en la ejecutiva del partido en el 41 congreso federal del PSOE. Con experiencia previa de comunicación en el sector bancario -fue gerente de comunicación externa en CaixaBank-, y había estado antes en Moncloa como director general de coordinación informativa.

La última remodelación de la ejecutiva del PSOE trató de restaurar los vasos comunicantes entre Ferraz y Moncloa, que saltaron por los aires con la dimisión de Santos Cerdán. Así, de entre los nuevos perfiles destacaron los nombres conectados con sus gabinetes en el Gobierno, comenzando por la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró. Muy cercana a Manolo de la Rocha, uno de los pocos que se mantienen en la sala de máquinas de Moncloa desde que Sánchez llegó al Ejecutivo en 2018, como director de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20, con rango de secretario de Estado.

Su “conexión Moncloa”, como trasladaban entonces fuentes socialistas tras su llegada a la secretaría de Estado de Industria de la mano de Sánchez, es así el principal asesor del presidente del Gobierno en materia económica. Antes lo fue también Antonio Hernando, quien hasta septiembre del pasado año fue director adjunto del Gabinete del Presidente del Gobierno.

Precisamente, dentro de su área de Organización, cuenta con la pareja sentimental de este último, Anabel Mateos, como adjunta y mano derecha tras asumir la secretaria de Coordinación Territorial. Otro de su adjunto en este área, Borja Cabezón, ha tenido puestos de responsabilidad en el gabinete de Sánchez en Moncloa. Cabezón fue director general de Asuntos Nacionales.