Feijóo afirma que Mazón tendrá que responder "todas las preguntas" sobre el día de la dana

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, tendrá que responder "todas las preguntas" que se plantean sobre sus actuaciones el día de la dana, cuyo aniversario tendrá lugar este miércoles.

"El señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes valencianas y en el Senado", ha apuntado en declaraciones a la prensa, tras participar en un desayuno informativo organizado por Forum Europa.

Feijóo ha sido preguntado por las incongruencias del presidente, después de el domingo se conociera que Mazón acompañó a la periodista Maribel Vilaplana, con quien mantuvo una comida de trabajo el 29 de octubre de 2024, el día de la dana, hasta un aparcamiento ubicado cerca del restaurante El Ventorro, donde ella tenía aparcado el coche, a las 18:45 horas.

"Eso lo tendrá que responder el señor Mazón", ha dicho.

El dato sobre el aparcamiento, adelantado el domingo por el diario Levante-EMV y confirmado a EFE por fuentes cercanas a la periodista y fuentes de la Generalitat, no había sido conocido hasta ahora, y motivó que la magistrada de Catarroja que instruye la causa solicitara este lunes a Les Corts Valencianes el listado de llamadas de Mazón de ese día.

En línea con lo que declaró ayer, Feijóo ha dicho que por "responsabilidad" no quiere hablar del tema, porque "esta semana es la semana de las víctimas y de su familia" y él está más preocupado por respetarlas y por la reconstrucción de la Comunidad Valenciana.

"Utilizar el dolor de la gente para hacer política se lo dejo al presidente al Gobierno", ha apuntado.

Según el líder del PP, que asistirá el miércoles al funeral de Estado por las víctimas en Valencia, en la comisión de investigación en las Cortes valencianas y en la comisión de investigación del Senado se tendrán que dar "todas las respuestas que sean necesarias".