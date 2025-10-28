Las Cortes piden romper el acuerdo sobre Gibraltar con los votos del PP y Vox

La Comisión Mixta para la UE ha dado luz verde en el Congreso a una iniciativa de Vox, que ha apoyado el PP, para recuperar la soberanía española sobre Gibraltar y rechazar el acuerdo del 11 de junio de 2025 firmado entre España, Reino Unido y la Unión Europea.

El acuerdo, que el Gobierno calificó de "histórico" y que aún está pendiente todo el proceso de ratificación -está previsto que sea este otoño- es para Vox una renuncia a la soberanía por mucho que haya "una salvedad" en el texto.

Ha insistido el portavoz de Vox, José María Sánchez, en que esta renuncia se ha hecho "de manera inadmisible y lesiva" para los intereses nacionales y ésta se debe a la debilidad y rendición de nuestro país "ante el papanatismo europeísta".

Desde el PP, Carlos Floriano ha dicho que si bien no está de acuerdo con la terminología utilizada por Vox, sí comparte el fondo de la iniciativa, subrayando que España "ha despilfarrado" su mejor baza en la negociación al señalar que teniendo la última palabra en lo que pueda afectar a Gibraltar no ha dado "ni un sólo paso" en relación con la soberanía.

Además, Floriano ha criticado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por ocultar "deliberadamente" a todo el mundo el contenido del acuerdo, que, aparte de otras consideraciones, implicará la caída de la verja, construida en 1908 por Gran Bretaña, la última barrera física aún en pie en la Europa continental.

El PP saca delante una proposición de ley en materia migratoria

También ha salido adelante una proposición no de ley del PP para reforzar los instrumentos de cooperación exterior en materia migratoria en el ámbito de la Unión Europea que, al defenderla, ha dicho que desde que Pedro Sánchez gobierna han llegado a Canarias 370.000 inmigrantes y ha acusado al Ejecutivo de "desidia".

Según el PP, les han dejado solos porque no utiliza Frontex, no refuerza los controles y usa "este drama humano para castigar a las comunidades autonómas del PP", subrayando que Sánchez "es el mejor aliado de las mafias que trafican con seres humanos".

Frente a la propuesta del PP para afrontar el problema de la inmigración, basado en el "control, la cooperación y la legalidad", como ha detallado esta formación, los socialistas han señalado que están demandando cuestiones que ya están aprobadas en Europa con el voto favorable del PP e incluidas en el Pacto de Emigración.

El PSOE les ha reprochado además su "falta de humanidad y falta de sensibilidad" con las personas indocumentadas: "va a ser cierto al final que son ustedes más xenófobos que la ultraderecha".

Junts coincide en algunos aspectos en esta iniciativa pero ha reprochado al PP que ponga casi exclusivamente toda la atención en el control y retorno de los migrantes y muy poca en las vías legales, integración y los derechos fundamentales.

Mayor participación de Ceuta y Melilla en Europa

Igualmente ha sido aprobada otra proposición no de ley del PP para que Ceuta y Melilla tengan una mayor participación en las instituciones europeas de cara a la negociación del nuevo Marco Financiero 2028-2034 y su estatus sea equiparado al de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, como es el caso de Canarias, o en su defecto se cree una figura específica para estas dos ciudades autónomas.

Desde el PSOE, han asegurado que no es cierto que haya una falta de compromiso por parte del Gobierno en Ceuta y Melilla, como lo demuestra, entre otras cosas, que se haya aprobado en 2022 una inversión de 711 millones de euros, la mayor realizada hasta ahora en las dos ciudades por parte de un gobierno.