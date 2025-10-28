Conde-Pumpido identifica los ataques al TC: las críticas de otros poderes del Estado y la obstaculización a cumplir sus fallos

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, como anfitrión de la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que se celebra en Madrid bajo el título 'Los derechos humanos de las generaciones futuras', ha identificado los tres principales problemas a los que se enfrentan los Tribunales o Cortes Constitucionales mundiales para defender su independencia.

En la presentación del Congreso que "reúne a 85 tribunales y cortes de todos los continentes para defender y promover el Estado de Derecho, la democracia y la jurisdicción constitucional", Conde-Pumpido identificó tres los "principales agravios o riesgos a su independencia" que se han ido identificando a lo largo de los sucesivos congresos, a los que se suman nuevos, como el señalado por el presidente de la Corte brasileña con la amenaza de imponer aranceles al país, si no se absuelve al expresidente Jair Bolsonaro.

"El primero es la interferencia política" o "las manifestaciones" que otros poderes del Estado, que "desautorizan las decisiones del TC, cuando es el máximo garante de los derechos fundamentales", lo que supone que "atacarle a él, es atacar a la Constitución", explicó Conde-Pumpido, que situó esas críticas en quienes no gustan esas sentencias, porque no van en la línea de lo que querían.

La segunda, dijo, "son las maniobras o obstaculizaciones que se producen en la ejecución de las sentencias de los Tribunales Constitucionales", pese a que son la cúspide y "no pueden ser cuestionados por ningún tribunal". Sin mencionar ningún caso concreto, pero sin duda pensando en la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar una cuestión prejudicial a Europa, después de que el TC absolviera a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se refirió a la búsqueda de "fórmulas diseñadas para otros fines y que se utilizan para no ejecutar las decisiones" del TC.

En este sentido, aunque prefirió no pronunciarse sobre la intención del Tribunal Supremo de dirigirse a Europa en el caso de que se ampare al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el TC declare que debe aplicarse la amnistía a la malversación, recordó la ley que el Gobierno del PP aprobó para hacer cumplir las resoluciones de la corte de garantías durante el 'procés'.

En tercer lugar, se refirió a "las campañas políticas o mediáticas que tratan de desactivar las resoluciones del TC, cuando se dice que sus sentencias no son equitativas", recordó sin querer entrar en más detalle.

"En plazo"

El presidente del Constitucional, que optó por evitar referirse a sentencias o ataques concretos, recordó que el Constitucional "siempre se ha pronunciado en las sentencias en favor de que la renovación" de los órganos "debe producirse en plazo", porque "el bloqueo de una institución puede afectar al buen funcionamiento del conjunto del sistema jurídico".

Justo ahora que está pendiente la renovación del Constitucional correspondiente al Senado, que producirá su salida del tribunal, Conde-Pumpido echó mano de la renovación del CGPJ, que se retrasó más de cinco años. Admitió que una de meses entra dentro del normal funcionamiento, porque no producen "una afectación tan grande", aunque en cualquier caso "lo deseable es que no hubiese demora alguna", señaló.

El VI Congreso Mundial de Tribunales Constitucionales tiene como objetivo, señaló, "construir un estado constitucional que garantice los derechos fundamentales" y proteger "los derechos de las futuras generaciones" a través de las sentencias que se dictan y que "fijan marcos constitucionales" muchos años después de dictadas.

En este sentido, citó "el derecho fundamental a la dignidad, a la muerte digna, al libre desarrollo de la personalidad y al aborto", como "derechos" que "tienen que proyectarse hacia el futuro" o a un medio ambiente "limpio y perdurable", que "no nos corresponde solo a los que vivimos ahora", sino a los que harán en el futuro y hay que garantizárselo. También incluyó el derecho al patrimonio histórico-artístico o "el derecho a no sufrir una discriminación algorítmica o a tener un acceso a las redes o a Internet. O a no utilizar de forma invasiva nuestros datos en contra del derecho a la intimidad o al derecho al honor".

En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de actualización de esos derechos o la propia Constitución, que ya ha cumplido 47 años. Aunque no quiso pronunciarse sobre la reforma de la ley del aborto anunciada por el Gobierno, señaló que "los derechos fundamentales no pueden fosilizarse".

Como ejemplo, explicó que el derecho a la dignidad contemplado en la Constitución engloba el derecho a la muerte digna o, cuando se habla de derecho al aborto, también se hace del libre desarrollo de la personalidad de la mujer o del derecho a la integridad física, en los que hay que "incorporar el derecho a la interrupción del embarazo, como máximo intérprete define el contenido de los derechos".