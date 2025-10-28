"¿Cuándo he mentido yo?": los ocho cambios de versión de Mazón sobre sus cinco horas clave del día de la dana

"¿Pero quién cambia de versión? ¿Pero quién cambia de versión? De verdad que no entiendo el cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20.28 horas es después de las 19.30, es un hecho factico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en las Corts, que siempre dije lo mismo. No he cambiado de versión jamás". Son palabras del president de la Generalitat, Carlos Mazón, pronunciadas el pasado 25 de febrero tras admitir que el fatídico 29-O, día de la dana en la que murieron 229 personas, llegó al Cecopi con el Es Alert lanzado y la tragedia consumada. Mazón negaba y niega haber alterado su relato, pero lo cierto es que pasado un año de la catástrofe no sólo continúa habiendo agujeros en su cronología de aquella tarde, sino que siguen apareciendo informaciones que contradicen las versiones aportadas por el popular en este tiempo.

Mazón y su equipo de Presidencia han plagado las poco más de cinco horas que transcurren desde que empieza su comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana (15.00 horas) hasta que aterriza en el Cecopi (20.28 horas) de silencios y medias verdades, siendo generosos. Levante-EMV ha recopilado al menos ocho ocasiones en las que el president ha cambiado de versión sobre su agenda de la tarde de la dana durante estos 12 meses.

De comida "privada" a "de trabajo"

La pregunta de dónde estuvo Mazón en los momentos más críticos no tardó en aflorar y con ella, las primeras contradicciones. El 7 de noviembre el jefe del Consell aseguró a los medios que tras finalizar sus actos de agenda, pasadas las 14.00 horas, acudió a un "almuerzo de trabajo". Era su primer cambio de versión, pues anteriormente se había referido a ese encuentro como un "almuerzo privado". Pese a ser supuestamente "de trabajo", en la agenda de la Generalitat no figuraba ninguna actividad oficial de Mazón más allá de su encuentro con los agentes sociales de las 13.45 horas.

De Navarro a Vilaplana

Faltaba por conocer lugar y comensal. El presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, tuvo que desmentir públicamente haber compartido mesa y mantel con Mazón después de que algunas informaciones apuntaran a ello citando a la Generalitat como fuente. Desde el gobierno valenciano, sin embargo, se ha mantenido que se trató de una confusión y que se difundió por error la agenda de la exconsellera Nuria Montes, que sí tenía concertada una reunión con Navarro, en lugar de la de Mazón.

Ese mismo día, el 8 de noviembre, la Generalitat desvelaba por fin el secreto y admitía que el president comió con Vilaplana en El Ventorro. Explicaba también que no se desveló antes por petición de la comunicadora, que pidió omitir su identidad para no sufrir represalias, y situaba la llegada de Mazón al Palau a las 18.00 horas y al Cecopi, "pasadas las 19.00 horas". Dos datos que con el tiempo también se han demostrado falsos.

De president a líder del PPCV

Ni Mazón ni su gobierno aportaron más detalles de ese encuentro, pero la oposición quería conocer la letra pequeña. Así, el PSPV pidió en las Corts acceder al tiquet del restaurante para conocer su coste y otros detalles como qué comieron o cuándo concluyó la comida.La sorpresa llegó cuando el Consell respondió, el 26 de diciembre, a los socialistas asegurando no poder aportar esa factura alegando que Mazón acudió a esa cita como líder del PP valenciano y no como president de la Generalitat, un detalle que se había omitido durante semanas. "No dije antes que fue una comida del PP porque nadie preguntó", justificó luego Mazón, negando de nuevo haber cambiado de versión.

El Ventorro: de las 17.45 a las 18.45

Las horas y los minutos, vitales en una tragedia como la del 29-O, también han bailado en el relato del jefe del Consell. Ha variado el fin de la comida, su llegada al Palau y su llegada al Cecopi. Poco después de desvelarse su identidad y a través de declaraciones de terceros, Vilaplana situó el fin del ágape en El Ventorro, emplazado a escasos minutos a pie de la sede de la Generalitat, sobre las 17.45 horas. La secuencia cuadraba con la versión de la Generalitat de que Mazón llegó a su despacho a las 18.00 horas. Pero la periodista desmontó esta versión con una carta abierta publicada el 6 de septiembre en la que retrasaba la salida del restaurante a "entre las 18.30 y las 18.45 horas", una hora después de la cronología inicial respaldada por Mazón y su equipo, que no desmintieron nunca a Vilaplana.

El Palau: de las 18.00 a las 20.00 horas

A su vez, tal como publicó este diario, ahora se sabe que el president no llegaría al Palau hasta cerca de las 20.00 horas, dos horas después de lo trasladado por la Generalitat desde el principio.

"Tras acabar el encuentro llegó a las 18 horas al Palau de la Generalitat, desde donde continuó siendo informado puntualmente junto a su gabinete de la evolución de la situación provocada por la dana", señalaron desde la Generalitat el 8 de noviembre.

De El Ventorro al Palau...pasando por el párking

Mazón ha ido cambiando la versión sobre el recorrido también. Hasta en tres recientes entrevistas aseguró haber ido directo del restaurante al Palau, detallando incluso su recorrido calle a calle. Sin embargo, este diario ha desvelado en exclusiva que no fue así, sino que el president acompañó a Vilaplana hasta el aparcamiento Glorieta-Paz, a escasos metros del local pero en sentido opuesto a su despacho. El president no quiso responder ayer sobre esta cuestión a preguntas de los medios.

La Generalitat, en respuesta parlamentaria a Compromís, también omitió este alto en el camino del president.

El Cecopi: de "media tarde" a las 20.28

Posiblemente, el cambio de versión más evidente y mediático de Mazón, que en pocos días pasó de mantener que llegó al Cecopi "a media tarde" a admitir que lo hizo a las 20.28 horas, con la alerta ya enviada y la mayoría de víctimas fallecidas. La referencia de que llega "a media tarde" la ofrece el 7 de febrero. La Generalitat, en su filtración de inicios de noviembre, dijo que fue "pasadas las 19 horas". Luego, el 24 de febrero, desvela en una conferencia en Madrid su registro de llamadas, que incluye una comunicación con Salomé Pradas, que estaba en el Cecopi, a las 19.43 horas.

Los tiempos sorprenden, pues la versión oficial daba a entender que Mazón ya estaba para entonces en el centro de l'Eliana. Al día siguiente, admite que llegó a las 20.28 horas y, pese a todo, niega de forma vehemente haber cambiado de versión. Entre ambas fechas, la jueza dicta un auto que parece fundamental para el relato de Mazón y su llegada al Cecopi. Pregunta a la Generalitat si concurrió alguna autoridad al órgano director de la emergencia, en clara alusión a Mazón, quien desde ese momento pasa de tratar de adelantar su llegada a demostrar, con foto incluida, que llegó tras el envío del Es Alert.

El viaje: del "no fue fácil" a la vía libre

En su comparecencia en Corts del 15 de noviembre, Mazón aseguró que el viaje a l'Eliana desde el Palau "no fue fácil". "El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a l'Eliana", dijo. Sin embargo, dado que ahora se conoce que el president estaba en el centro de València a eso de las 20.00 horas, no parece que el trayecto hasta l'Eliana fuera complicado, pues lo habría cubierto en algo más de 20 minutos, el tiempo habitual. Es un detalle que puede ser menor, pero que en cualquier caso revelaría que Mazón mintió en sede parlamentaria.