El Supremo confirma que el fiscal general no está exento de prestar fianza y rechaza su recurso

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión del magistrado instructor de fijar una fianza de responsabilidad civil de 75.000 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias que se le puedan imponer en el juicio por revelación de secretos que se celebrará contra él a partir del próximo 3 de noviembre.

García Ortiz había recurrido dicha fianza, relacionada con las responsabilidades civiles que pueda generar la filtración del correo electrónico que pudo vulnerar el derecho de defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, argumentando que existe una norma por la que se le debería considerar exento de esta precaución en razón de su condición de funcionario público.

El Supremo contesta que este precepto de la ley de Asistencia Jurídica del Estado debe interpretarse en relación con los preceptos del Código Penal, que distingue entre la responsabilidad civil del Estado y la responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y agentes.

Entre los argumentos incluidos en el recurso elaborado por Servicios Jurídicos del Estado, también se decía que "no pueden computarse, en modo alguno, manifestaciones realizadas por terceros ajenos" a Álvaro García Ortiz, para fijar el importe de la responsabilidad civil en el caso de que sea condenado, en clara alusión a las reclamaciones del empresario por haber sido llamado "delincuente confeso" por algunos políticos y medios de comunicación.