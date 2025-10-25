Antonio Tejero permanece "estable" en una residencia de su entorno familiar
EFE
El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, uno de los protagonistas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, permanece "estable", según han informado a EFE fuentes cercanas a la familia.
La familia informó este viernes de que el ex teniente coronel golpista recibió este viernes el alta hospitalaria y continuará "su recuperación en el entorno familiar".
Tejero, de 93 años, estaba ingresado en "estado terminal", aunque "consciente y sereno", en un centro hospitalario de Carcaixent (Valencia), cerca del domicilio de una de sus hijas, según un primer comunicado de la familia.
Nacido en Alhaurín el Grande (Málaga) el 30 de abril de 1932, ingresó en la Guardia Civil en 1951. El 23 de febrero de 1981 fue la cara visible del golpe de Estado al entrar en el Congreso de los Diputados pistola en mano y retener durante horas por las armas al Gobierno y los parlamentarios, reunidos en un pleno de investidura.
En el juicio posterior, celebrado en 1982, fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 30 años de reclusión. En 1996 obtuvo la libertad condicional.
- Tres años de prisión y el pago de 280.500 euros para un asesor de Tenerife por usar un poder de un empresario fallecido
- La Virgen de Candelaria se despide de Santa Cruz hasta dentro de 14 años
- A qué hora juega hoy el CD Tenerife contra el Barakaldo CF y dónde ver el partido en TV y online
- El conductor que mató a un operario de carreteras en Tenerife circulaba ebrio
- La emoción de volver a la piscina 10 años después: Tenerife recupera una sede para el deporte acuático
- Así es el brunch de moda en Santa Cruz de Tenerife: fue seleccionado este año para conseguir un Solete de la Guía Repsol
- El Cabildo tumba el proyecto para el cruce de La Rambla en la autopista
- Ni París ni Lyon: la auténtica bollería francesa está en este municipio de Tenerife