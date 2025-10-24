Felipe VI plantea un acto en el Congreso para celebrar los 50 años de "monarquía parlamentaria" sin Juan Carlos I

El 22 de noviembre se cumplirán 50 años desde que llegó Juan Carlos I al trono. Cómo celebrar esa jornada histórica ha propiciado estos meses atrás un debate intenso en la Zarzuela. Finalmente, según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes del Gobierno y del entorno del rey emérito, Felipe VI se decanta por conmemorar los 50 años de la “monarquía parlamentaria” con un acto institucional en el Congreso de los Diputados en el que Juan Carlos I no participará. El acto será el viernes, 21, un día antes del aniversario de la proclamación de Juan Carlos como Rey (en 1975), tras la muerte de Francisco Franco. Los portavoces de la Zarzuela no han querido confirmar ni desmentir la información ni aclarar si Leonor estará presente y subrayan que "todavía falta un mes para esa jornada".

El momento y el escenario elegidos tienen una carga simbólica evidente: subrayan el medio siglo transcurrido desde el final de la dictadura y la vuelta al trono de los Borbones. Pero también la ausencia en la ceremonia de Juan Carlos I, protagonista de aquel día histórico, pone de manifiesto la distancia personal y política entre hijo y padre. El exjefe de Estado vive en Emiratos Árabes Unidos desde 2020, una decisión que tomó para poner distancia con su familia y que su maltrecha imagen no perjudicara a la institución monárquica. Hasta este viernes, nadie se ha puesto en contacto con él ni le ha hecho llegar ninguna invitación por los intermediarios habituales para invitarle al acto.

El marco constitucional

La Zarzuela está organizando con el Gobierno y con el Congreso los detalles de un acto institucional que la Casa del Rey quiere centrar en la llegada de la “monarquía parlamentaria” tras cuatro décadas de dictadura. El mensaje de fondo apunta a subrayar la legitimidad de la Corona dentro del marco constitucional, en un contexto de fuerte polarización y con la institución bajo la lupa de la opinión pública desde 2012. En abril de aquel año, Juan Carlos I perdió la coraza de la impunidad en la cacería en Botswana junto a su amante Corinna Larsen y su figura fue erosionándose, una decadencia que le llevó a abdicar dos años más tarde, en 2014.

¿Qué pasó hace 50 años?

El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I juró las Leyes Fundamentales del régimen y fue proclamado Rey. En 1978, la Constitución transformó la monarquía en un elemento subordinado al poder democrático. Cincuenta años después, ese modelo busca reafirmarse en medio de la erosión de la confianza ciudadana y de las consecuencias de los escándalos que marcaron la última etapa del reinado del emérito.

La ausencia de Juan Carlos I en la conmemoración es un gesto institucional de su hijo más que una decisión suya. Según fuentes del entorno del emérito, el exjefe de Estado estaba pendiente de saber si al final participaría en algún acto para recordar aquella jornada de 1975. Pero estas semanas no se ha producido ninguna llamada ni se le ha hecho llegar ningún mensaje. Desde que se trasladó a Abu Dabi en 2020, el emérito ha mantenido una relación distante con su hijo, más basada en whatsapps que en llamadas. Las visitas puntuales que el emérito ha realizado a España han sido discretas y sin participación en actos oficiales. La Casa del Rey ha insistido en separar la agenda del actual monarca de la figura de su padre, una estrategia que se consolidó en 2020 con la retirada de la asignación pública al emérito y la renuncia de Felipe VI a cualquier herencia que pudiera corresponderle. La celebración en el Congreso reforzará la idea de continuidad institucional y de compromiso con la democracia, más que la de homenaje a una figura concreta, que tendría que ser Juan Carlos. Será interesante ver si al final acudirá o no Leonor, la Heredera, un extremo que Zarzuela no ha querido concretar a preguntas de EL PERIÓDICO. Tampoco se sabe si estará la reina Sofía.

El medio siglo de "monarquía parlamentaria" no solo remite a la transición y a la consolidación de la democracia, sino también a la transformación interna de la institución. De un Rey designado por un dictador se ha pasado a otro que busca legitimarse mediante el trabajo y la distancia respecto a los excesos de la etapa anterior.

Otro acto el día 20

El jueves, 20 de noviembre, el día antes de esta celebración en el Congreso, se recordará en la Cámara baja que ese día, hace 50 años, murió el dictador. Según informó días atrás el equipo de la presidenta de la Mesa, la socialista Francina Armengol, un grupo de actores leerán discursos que se escucharon en el hemiciclo en el año 1977, un año antes de la aprobación de la Constitución española, y que fueron pronunciados por políticos de la transición. Entre otros, se podrán rememorar intervenciones de Santiago Carrillo y Miquel Roca.

Para ese día 20, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, también está preparando otro acto más sencillo, probablemente en el auditorio de Nuevos Ministerios, sobre la muerte del dictador y la llegada de la democracia.

El Gobierno se propuso a principios de año recordar los 50 años de la muerte del sátrapa con un amplio calendario de actividades aunque el impacto mediático y social ha sido menor de lo que auguraba. Ahora, fuentes de la Moncloa apuntan que también se seguirá recordando la llegada de la democracia y la desaparición del sátrapa “durante todo el año 2026”.