El futuro del Gobierno
Junts convoca a la dirección el lunes para decidir si retira su apoyo a Sánchez
La convocatoria tiene por objetivo hacer balance del pacto de Bruselas y habrá turno abierto de preguntas para que todos los asistentes puedan expresar su opinión
Carlota Camps
Junts celebrará este lunes una reunión de la dirección en Perpinyà para decidir si retira su apoyo a Sánchez, según ha podido saber El Periódico. La convocatoria tiene por objetivo hacer balance del pacto de Bruselas y habrá turno abierto de preguntas para que todos los asistentes puedan expresar su opinión. La cita llega después de que Míriam Nogueras avisara este miércoles de que ha llegado la hora del cambio.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las excavaciones de la plaza de la Catedral de La Laguna serán clausuradas tras diez años
- Estiman que Ione, el desaparecido de 13 años en Tenerife, está con un familiar
- La visita de la virgen de Candelaria le cuesta a Santa Cruz de Tenerife 400.000 euros
- Muere atropellado un trabajador del servicio de carreteras en la TF-1 a la altura de Fañabé
- Encuentran con su madre y en buen estado a Ione, el niño desaparecido en Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife abre el Templo Masónico: anuncia visitas guiadas para descubrir su historia
- Pillado' en Tenerife un furgón con 375 kilos de hachís, sin seguro y con la ITV caducada
- El restaurante al que debes ir sí o sí en Tenerife: sirve el pollo más famosos desde 1962