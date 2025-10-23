CASO CERDÁN-ÁBALOS
La gerente del PSOE asegura que "no ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado"
Ana María Fuentes defiende la "perfecta trazabilidad" de las cuentas de los socialistas
La gerente del PSOE Ana María Fuentes ha defendido en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo ha defendido que no ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado" y soportado en el Tribunal de Cuentas. Además, ha reivindicado la "perfecta trazabilidad" de las cuentas del PSOE.
Ana María Fuentes fue citada por el PP después de que se hiciera público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 3 de octubre que desvela que el PSOE, entre los años 2017 y 2021, entregó al exministro José Luis Ábalos liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria (18.592 euros) como en efectivo (19.638 euros), y pagos en "efectivo" de 11.291 euros y en transferencia de 1.453,40 euros al que fuera su exasesor Koldo García. No obstante, Fuentes ocupó la gerencia del partido en octubre de 2021.
Durante los años en los que se realizaron esos pagos al frente de la gerencia del PSOE estaba Mariano Moreno Pavón, quien ha comparecido ante la comisión de investigación del Senado, aunque ha rechazado responder cualquier pregunta. Moreno ha explicado que la próxima semana está citado como testigo ante el juez Leopoldo Puente en relación al caso Koldo, por lo que prefiere dar primero explicaciones en sede judicial "por respeto" al Tribunal Supremo.
