Cara a cara
Directo | Sánchez niega financiación ilegal en el PSOE y Feijóo le reprocha que vea a los trabajadores como "cajeros"
Pocas diferencias en los cara a cara que protagonizan últimamente Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, el líder de la oposición ha vuelto a arremeter contra el Gobierno por tratar a los trabajadores como "cajeros", subiéndoles los impuestos, y ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo por los presuntos casos de corrupción en el seno de su partido. En frente, Sánchez ha negado con contundencia que el PSOE se haya financiado de manera ilegal y ha acusado al líder popular de haber renunciado a "poner orden en su partido".
"Cada vez que le pregunto sobre corrupción, usted me dice que la economía crece, así que díganos, ¿qué datos económicos justifican que su vicepresidenta del Gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho que hay Gobierno de corrupción para rato?", le ha cuestionado Feijóo a Sánchez, recordando las palabras de la también ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y, tras criticar la situación económica, ha vuelto a preguntar sobre la misma cuestión: "¿Desde que usted es el secretario general, el PSOE se ha financiado ilegalmente? ¿Sí o no?".
Sánchez, sin querer entrar en la cuestión, ha respondido de manera tajante: "No. No". Y luego se ha dedicado a poner en valor la situación actual frente a las agoreras predicciones de los conservadores. Eso sí, al igual que hizo la pasada semana, cuando acusó a Feijóo de no hacer ni decir "nada" dentro de su partido, Sánchez ha sostenido que el líder popular "ha renunciado a hacer oposición útil, ha renunciado a poner orden en su partido, ha renunciado a exigirle responsabilidades al señor Moreno Bonilla por la crisis de cuidados".
Suscríbete para seguir leyendo
- El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
- Un parking en altura de 850 plazas, un túnel de acceso y pasarelas: medidas para mitigar el colapso del Puerto de Los Cristianos
- Estos son los cinco finalistas al cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: de Celia Cruz a una caja de cartón
- Buscan a un menor desaparecido en Tenerife
- La Virgen de Candelaria llega por autopista a la cárcel Tenerife II
- El Hotel Taoro reabre con aspiración de icono hotelero
- El restaurante al que debes ir sí o sí en Tenerife: sirve el pollo más famosos desde 1962
- Diez paneles electrónicos en las calles de Santa Cruz de Tenerife y una aplicación para saber dónde se puede aparcar