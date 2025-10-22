Junts avisa a Sánchez de que es "la hora del cambio"

Resulta complejo encontrar un cara a cara entre Pedro Sánchez y Miriam Nogueras en el que la portavoz de Junts en el Congreso no deje claro la distancia que les separa del Gobierno de coalición. Las amenazas veladas suelen ser también habituales en las intervenciones de la posconvergentes y en la de este miércoles no ha sido menos. Tras reprochar a Sánchez que "mucha gente está hasta las narices" de ver a dónde se van sus impuestos, Nogueras ha avisado al jefe del Ejecutivo de que es momento de "empezar a hablar de la hora del cambio".

"Voy a ser muy clara. A usted ya no le sirve envolverse con la bandera palestina y ahora lo hace con la del cambio horario y así no se habla de lo que realmente hace perder el sueño a muchísimas personas", le ha espetado la portavoz de Junts a Sánchez en la sesión de control al Congreso antes de echarle en cara que estén ahogando a los autónomos, que no se construyan los suficientes pisos públicos o que haya delincuentes reincidentes en las calles mientras se bloquea la ley de su partido contra la multirreincidencia.

Tras la retahíla de acusaciones, la dirigente posconvergente ha asegurado que "mucha gente está hasta las narices de no llegar a final de mes mientras ven que sus impuestos no van a poner fin a la tortura diaria de Renfe o a ayudar a la gente a levantar sus negocios o a financiar adecuadamente la educación y la sanidad [...] sino que van a pagar el rescate de las estrellitas de la Flotilla, a financiación ilegal de partidos, a prostitución o a fiestas".

"Han logrado que la gente esté hasta las narices de todos y luego dirán que viene la derecha y que eso es nuestra culpa. Termino, señor Sánchez, quizá habría que hablar menos de cambios de horarios y empezar a hablar de la hora del cambio", ha concluido. Sánchez ha obviado esta últimas palabras, defendiendo en primer lugar la revisión del cambio horario según lo que defiende la ciencia, después sacando pecho de liderar el Gobierno que "ha hecho más por los trabajadores autónomos" y, por último, reivindicando el aumento de las viviendas de protección oficial en construcción.

El Ejecutivo intentó minimizar el aviso que lanzó la representante de la formación de Carles Puigdemont en el Congreso. "Una frase redonda para salir en el informativo", resumió un miembro del Ejecutivo cuando se le preguntó por la "hora del cambio" avanzada por Nogueras. Y reconoció que Junts nhabía conseguido su objetivo porque "estamos hablando" de ello.

Y así ha sido. En los pasillos del Congreso se hablaba de este asunto y de si suponía una nueva estrategia en la relación de Junts con el Ejecutivo. Pero en La Moncloa se aferraban a enmarcarlo en una elevación del "tono habitual" cuando se quiere "apretar" en la negociación. Precisamente, desde Junts se apunta que tienen que "cambiar las cosas" porque son ya varias las carpetas que hay sobre la mesa y ninguna está cerrada. Y se avisa de que "van a cambiar cosas" porque "si no cambian ellos, cambiaremos nosotros". Una velada amenaza al Gobierno para que tomen nota de que Junts, a partir de ahora, quitar el respaldo a iniciativas del Ejecutivo.