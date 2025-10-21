Sumar señala la puerta a la ministra de Vivienda: "Debería dejar paso, estamos perdiendo la paciencia"

Sumar eleva el tono contra el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, al que señala directamente la puerta. El socio minoritario del Gobierno ha criticado con dureza la falta de propuestas del PSOE, que ostenta esta cartera, advirtiendo que su titular "debería dejar paso". "Se nos está acabando la paciencia".

Desde Sumar criticaron la "decepcionante" comparecencia de la ministra Rodríguez, que acudió la semana pasada en el Congreso y anunció la puesta en marcha de un teléfono dedicado a la vivienda. "No se puede venir a esta cámara a proponer teléfonos de la esperanza", criticó en rueda de prensa en el Congreso la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero.

En rueda de prensa en el Congreso, Barbero recordó el plan anunciado la semana pasada por los ministros de Sumar y criticó la falta de respuesta del Ministerio de Vivienda. "No podemos seguir ni un minuto más esperando medidas", continuó Barbero. "Pedimos por favor a Isabel Rodríguez que conteste una a una a las medidas de Sumar. Si ella no tiene ideas, ahí tiene las nuestras. La paciencia se nos acaba", insistió.

Desde Sumar no son nuevas las críticas a la ministra de Vivienda, pero el tono de las críticas se ha incrementado ostensiblemente, afeando la falta de propuestas y su escasa ambición. "Presentamos medidas en materia de vivienda desde Sumar porque las del PSOE no llegan y las del ministerio de vivienda se quedan a años de luz de dar respuesta a la crisis". "No hay ideas en Ministerio de Vivienda", dijo en otro momento de la intervención.

En este contexto, desde Sumar reclaman ya más o menos abiertamente la salida de la dirigente socialista del Ejecutivo: "Necesitamos medidas serias, valientes e innovadoras y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo", insistió la diputada de Sumar.

Además, el socio minoritario del Gobierno retó al ala socialista a proponer medidas: "Si viene la ministra socialista con ideas que no sean, en fin, como el teléfono de la esperanza, entonces podemos empezar a hablar de que hay un Ministerio de Vivienda que se toma las cosas en serio".