Sara Fernández

Koldo: “Se puede justificar todo”

Koldo García ha visitado el despacho de su abogada, Leticia de la Hoz, antes de dirigirse al Supremo donde hoy debe comparecer ante el juez instructor, Leopoldo Puente. Koldo ha llegado caminando al despacho y al ser preguntado si la mochila que cargaba era porque temía entrar en prisión, ha respondido: “Hombre precavido vale por dos”. Sobre su estrategia de defensa simplemente se ha limitado a decir que hará lo que le diga su “departamento jurídico". “Dejémosles trabajar…Algunos medios han dicho cosas de mí que no correctas que iremos demostrando poco a poco”, ha pedido el que fuera asesor de José Luis Ábalos.