Directo | Feijóo acusa a Sánchez de "exprimir" a los trabajadores con impuestos y "proteger" a los ladrones

Una semana después de que anunciara que el PP citará a Pedro Sánchez en la comisión Koldo del Senado, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a arremeter contra el presidente del Gobierno acusándole de "exprimir" a los trabajadores con impuestos y "proteger" a los que roban. En frente, el jefe del Ejecutivo ha reivindicado que el suyo es "uno de los gobiernos más decentes de la Unión Europea" y, como ya hizo la semana pasada, se ha burlado de los aplausos que recibe Feijóo de la bancada popular para "tapar la nada de sus intervenciones".

"Usted exprime a los que cumplen y protege a los que roban", le ha espetado Feijóo durante la sesión de control al Gobierno. Una crítica que ha repetido en varias ocasiones durante su intervención, aunque con distintas palabras: "Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza"; "Se castiga al honrado y se aplaude al indecente"; "En la España de Sánchez, si trabajas, pagas, si robas, cobras, y si le aplauden prosperan". Una fórmula que, más tarde, ha empleado también Santiago Abascal.