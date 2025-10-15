Sara Fernández

Un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla a su vuelta a las Corts: "¡Qué gordito has vuelto de Auschwitz!"

Entre los aplausos como recibimiento de sus compañeros para empezar el pleno, un comentario ha roto el momento en las Corts: "Has salido más gordito de Auschwitz". Lo ha expresado el diputado del PP, Manuel Pérez Fenoll, dirigido al parlamentario de Compromís, Juan Bordera, quien ha vuelto al hemiciclo después de participar en la Flotilla a Gaza y ser retenido por Israel durante cuatro días en un centro de detención junto con el resto de activistas.