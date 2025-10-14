Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Supremo pide al Parlamento Europeo levantar la inmunidad al eurodiputado Alvise Pérez

El Supremo abre otra causa a Alvise por acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista

EFE

El juez del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha acordado solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la inmumidad para poder investigar al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por supuesta financiación irregular de su campaña a las elecciones europeas con el partido Se Acabó La Fiesta (SALF). 

