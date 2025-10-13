Llegan a Madrid los últimos cinco españoles de las flotillas humanitarias a Gaza

Los cinco últimos miembros españoles de las flotillas humanitarias rumbo a Gaza interceptadas este mes por Israel que permanecían en ese país han llegado en la mañana de este lunes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Catar, a donde fueron llevados desde Jordania.

El grupo de activistas ha llegado poco antes de las 9:00 horas y entre ellas se encontraba la mallorquina Reyes Rigo, que formaba parte de la primera misión, la Flotilla Global Sumud, y que quedó detenida acusada de morder a una funcionaria de la cárcel de Keziot, pero alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para ser deportada a España a cambio del pago de una multa de cerca de 2.600 euros.

Los demás españoles que han llegado este lunes a España formaban parte de la segunda misión, interceptada el día 8, la Flotilla Libertad-Thousands Madleens.

Han sido recibidos con aplausos por un grupo de personas que portaban banderas de Palestina y una pancarta pidiendo el fin de la ocupación y el "genocidio" en Gaza, entre los que se encontraban compañeros de Reyes Rigo en la primera flotilla, como la coordinadora de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz.

A su salida por la Terminal 4 del aeropuerto madrileño Reyes Rigo se ha fundido en largos abrazos con familiares y compañeros de flotilla que la esperaban y ha mostrado su voluntad de volver a apoyar a la población gazatí.

"Queremos denunciar al Estado genocida israelí que nos ha secuestrado en aguas internacionales y nos ha llevado a una cárcel para presos terroristas", ha manifestado. Igualmente, ha pedido al Gobierno español "que ponga una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia y que denuncie este secuestro".

Preguntada por todo lo que han pasado tras ser interceptados por las autoridades israelíes ha dicho: "Nada comparado con lo que sufren nuestros hermanos palestinos; ahí hay mujeres, niños y hombres que están en cárceles de un Estado genocida y tenemos que poner el foco en ellos porque esto no va a parar".

En este sentido ha invitado a participar "el día 15 en una huelga general y que todos salgan a la calle y todo el mundo se pare".

Las declaraciones de Reyes Rigo han ido acompañadas de cánticos de las personas que han recibido al grupo de activistas, con lemas como "Que viva la lucha del pueblo palestino" y "Viva Palestina libre".

Con la llegada de estos activistas a España ya no quedan en Israel españoles que embarcaron en flotillas.

Algunos de los que han ido llegado con anterioridad tras ser interceptados por la Armada israelí en su ruta hacia Gaza, adonde afirmaban dirigirse en misión humanitaria, denunciaron que fueron maltratados durante su detención.