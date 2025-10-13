Feijóo aboga por centralizar las competencias en inmigración dentro del Gobierno

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, presentará este martes en Barcelona su plan de inmigración, que incluirá una centralización de las competencias en la materia dentro del Gobierno. Según manifestó el líder de la oposición en una entrevista en Antena 3, actualmente hay cinco ministerios en el Gabinete de Pedro Sánchez con competencias sobre la materia y “ninguno hace nada”.

Sostuvo que pese a la cantidad de ministerios ninguno de ellos “hace nada” y con esta propuesta explicita que su objetivo es evitar que los aeropuertos se conviertan en un coladero de inmigración irregular.

Es más, el presidente del PP avisó de que a una persona a la que se le acabe el visado temporal para estar en búsqueda activa de empleo deberá regresar a su país.

