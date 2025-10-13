Sondeo GESOP: El 60% del electorado de izquierdas votaría a la lista unitaria "plurinacional" que propone Rufián

Quedan casi dos años para las próximas elecciones generales, pero la política española ya vive en modo precampaña. Pedro Sánchez gobierna con una mayoría frágil y bajo la presión del PP, que reclama un adelanto electoral mientras consolida su ventaja en las encuestas. No solo la derecha se moviliza: los partidos nacionalistas a la izquierda del PSOE, socios del Ejecutivo, también se activan. Sobre ellos planea la idea de un frente "plurinacional de izquierdas" que propuso el líder republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, este verano -sin demasiado éxito y sin consensuarlo con su partido- y que agruparía a las izquierdas soberanistas, federalistas o confederalistas de España. El objetivo es ensanchar su base electoral y evitar la pérdida de votos en el reparto provincial.

Según la última encuesta del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para Prensa Ibérica, seis de cada diez votantes que se sitúan en la izquierda verían con buenos ojos una alianza electoral de este tipo. Un 16,6% asegura que “seguro” la votaría y un 43,3% afirma que “probablemente” lo haría. El dato refleja un terreno fértil para una propuesta conjunta de las fuerzas soberanistas y regionalistas a la izquierda del PSOE como ERC, Compromís, BNG, EH Bildu y Adelante Andalucía. Pero, al mismo tiempo, revela un riesgo electoral evidente para los partidos del Gobierno, ya que esa hipotética candidatura competiría por el mismo espacio de voto que hoy ocupan PSOE y Sumar.

El detalle por recuerdo de voto ilustra bien esa amenaza: más de la mitad de los votantes socialistas (54,6%) estaría dispuesta a apoyar la candidatura de Rufián, lo que implicaría no escoger la papeleta del PSOE. Entre los votantes de Sumar, el apoyo sería aún mayor, alcanzando el 72%. En ambos casos, se trata de votantes que, de concretarse la alianza, podrían migrar a una lista ajena a sus formaciones de referencia, debilitando al bloque que hoy está en el Gobierno.

El apoyo a la idea varía según el territorio. En el País Vasco, donde EH Bildu tiene una implantación sólida, el respaldo a la propuesta supera el 75%. En Galicia y Andalucía, con el BNG y Adelante Andalucía como principales referentes, el apoyo desciende ligeramente y se sitúa en torno al 50%, mientras que en la Comunitat Valenciana y Catalunya, con Compromís y ERC, las simpatías se mantienen en la media nacional. En el caso catalán, el debate tiene un valor añadido: fue precisamente Rufián quien planteó el frente “de izquierdas y plurinacional”, aunque la dirección de ERC ha descartado, por ahora, explorar esa vía.

La idea de una candidatura unitaria responde a un dilema clásico de la izquierda, tradicionalmente fragmentada: sumar o dividir. "Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado políticamente", dijo Rufián cuando lanzó su propuesta por libre, en alusión al auge de la extrema derecha. El sistema electoral español, basado en circunscripciones provinciales y en la ley D’Hondt, penaliza severamente la dispersión del voto en las provincias pequeñas, donde la última plaza se decide a menudo por apenas unos cientos de papeletas. En esos territorios, una alianza de siglas afines podría traducirse en escaños adicionales que, por separado, se pierden en el reparto.