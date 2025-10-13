50 años de democracia
Dos de cada 10 españoles piensan que la dictadura de Franco fue buena o muy buena, según el CIS
El 65% de los encuestados deploran el régimen franquista, aunque el 17,3% sostiene que la democracia actual es peor o mucho peor
Agencias
El 21,3% de los españoles considera que los años de la dictadura franquista fueron buenos o muy buenos para España, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que publica este lunes su barómetro de octubre. Una pregunta que se ha realizado en esta encuesta cuando están a punto de cumplirse los 50 años de la muerte de Francisco Franco y la llegada de la democracia.
"En general, ¿cree usted que los años de dictadura franquista para España y los/las españoles/as fueron muy malos, malos, buenos o muy buenos?" es la cuestión planteada a los encuestados. Mientras el 39,1% cree que fueron muy malos, el 26,4% los considera malos (sumando entre ambos un 65,5%). Y el 16,8% estima que fueron buenos, y el 4,5% asegura que fueron muy buenos. El resto se reparte entre los que dicen que fue regular o no saben o no contestan.
El actual régimen democrático es peor o mucho peor que la dictadura franquista para el 17,3% (peor para un 11,8% y mucho peor para el 5,5%), mientras que el 33,8% opina que es mucho mejor y el 40,8% destaca que es mejor.
