Desórdenes públicos
Se elevan a 17 los detenidos en Vitoria tras unos incidentes por una concentración de Falange Española
Los jóvenes arrestados participaban en una contramanifestación frente al acto del movimiento franquista
Europa Press
La Ertzaintza ha detenido a 17 jóvenes este mediodía en Vitoria, acusados de desórdenes públicos, tras unos incidentes registrados por una contramanifestación de más de un centenar de personas a una concentración de Falange Española, con motivo del día de la Hispanidad, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.
A las doce del mediodía estaba convocada en la plaza de la Provincia de la capital alavesa una concentración de la Falange Española, bajo el lema 'La unidad de España, ni se vota, ni se negocia', que ha contado con la presencia de decenas de personas que portaban banderas españolas, coreaban 'No nos engañan, Vasconia es España' y hacían el saludo fascista. Los concentrados, que estaban rodeados por un cordón policial y vigilados por un fuerte dispositivo de la Ertzaintza, han acabado cantando el 'Cara al sol'.
A la misma hora y a unos 650 metros, en la plaza del Arca, se había convocado también una concentración "anticolonial" y "frente a la ola reaccionaria".
Más de un centenar de jóvenes encapuchados y vestidos de negro se han ido acercando hasta la plaza de la Provincia y aledaños, donde ha comenzado el lanzamiento de objetos, como sillas de los bares cercanos, el vuelco y quema de algún contenedor, y enfrentamientos con los concentrados de Falange, lo que ha hecho intervenir con varias cargas a la Brigada Móvil de la Ertzaintza con material antidisturbio.
- Guía para no perderse ningún paso de la Virgen de Candelaria en su visita a Santa Cruz de Tenerife
- Mukesh Daswani afronta 12 años de prisión por estafar 2,5 millones
- Ni cantinas ni asientos de plástico: así es la zona visitante del estadio Príncipe Felipe que ocuparán los aficionados del CD Tenerife
- GF Gran Costa Adeje reabre sus puertas con una inversión de 40 millones de euros
- Un CB Canarias sin fallos después del gran apagón en el Principado
- La Virgen de Candelaria abandona por unos días la Villa Mariana y pone rumbo a la capital
- Muere el arquitecto y académico Federico García Barba, referente de la arquitectura y el urbanismo en Canarias
- Este es el recorrido que hará la Virgen de Candelaria en su peregrinación a Santa Cruz de Tenerife